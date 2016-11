Réunion de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la Libye, à Addis Abéba (Ethiopie) : Le Président Issoufou Mahamadou prend part au Sommet

Le Président de la République, chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou se trouve depuis hier à Addis Abéba en Ethiopie, où il prend part à la Réunion de Haut Niveau de l’Union Africaine sur la Libye, qui se tient aujourd’hui même dans la capitale éthiopienne, siège de l’Union Africaine (UA).

A son départ, hier matin, de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, le chef de l’Etat a été salué par le président de l’Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique ainsi que plusieurs personnalités civiles et militaires avant d’être accompagné au pied de la passerelle par le Premier ministre, Chef du gouvernement, M. Brigi Rafini.

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement de M. Mahamadou Ouhoumoudou, ministre Directeur de cabinet du Président de la République et M. Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’Extérieur.

Il importe de préciser qu’un Comité de Haut niveau regroupant des chefs d’Etat des pays voisins de la Libye notamment le Niger, l’Algérie, la Tunisie, le Soudan, l’Egypte et le Tchad ainsi que les représentants des institutions telles que l’Union Africaine, la Ligue Arabe, l’ONU, l’Union Européenne, travaille à trouver une solution politique inclusive à la crise qui déchire la Libye.

Dans cette même optique, les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye ont tenu leur 9ème réunion les 18 et 19 octobre dernier à Niamey. A cette occasion, ils ont, au nom de leur pays respectifs, rappelé la nécessité d’un dialogue inclusif inter-libyen mais aussi le refus de toute ingérence extérieure et de toute intervention militaire étrangère dans la recherche de solution à la crise libyenne, soulignant que l’Accord politique libyen est le seul cadre de sortie de crise. La réunion de Niamey a également fait un certain nombre de propositions en vue d’accélérer le processus de recherche de solution à la crise libyenne.