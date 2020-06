Réunion du comité interministériel de la gestion de la riposte a la pandémie du Coronavirus : situation globalement satisfaisante, même si le virus est toujours en circulation

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, S.E Brigi Rafini, président du comité interministériel de gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus, a présidé, hier matin à Niamey, la réunion hebdomadaire dudit comité. Il s’est agi au cours de cette réunion, pour les ministres membres du comité et ceux du groupe des experts, d’examiner les points suivants : l’état de la mise en œuvre de la réponse sanitaire à la COVID-19, l’état de la mise en œuvre des mesures, la validation des recommandations à proposer au conseil des ministres et enfin la situation financière de la gestion de la COVID-19.

Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Mainassara, a présenté la situation de la pandémie dans notre pays à la date du 17 juin 2020. Aussi, selon son exposé, la situation se présente comme suit : au total 5.655 tests à la COVID-19 ont été réalisés dont 1.020 cas positifs, 60 cas en cours de traitement, 893 sortis guéris et 67 décès.

S’agissant de la répartition des cas et des décès par région, il ressort de l’exposé du ministre de la Santé Publique que la région d’Agadez a enregistré un cumul de 43 cas dont un (1) décès ; Diffa avec 7 cas et zéro (0) décès ; Dosso (16 cas et zéro décès) ; Maradi (11 cas et trois (3) décès ; Niamey ( 785 cas dont 43 décès ) ; Tahoua ( 19 cas et zéro (0) décès) ; Tillabéry ( 5 cas et zéro décès ) ; Zinder ( 134 cas dont 19 décès ). Quant au confinement, à la date du 17 juin, précise le ministre de la Santé Publique, 427personnes sont confinées sur l’ensemble du territoire national dont 270 à Niamey.

L’évolution de la courbe, qui était favorable jusqu’ au 15 juin, a connu une remontée, a relevé Dr Idi Illiassou Mainassara. En effet, notre pays a enregistré ces deux derniers jours des cas importés de COVID-19, dont 36 cas le 16 juin et 2 autres le 17 juin. Il s’agit de compatriotes qui sont de retour au pays, a précisé le ministre de la Santé Publique. «Le R 0 a connu une légère augmentation à cause de ces nouveaux cas enregistrés. Globalement, la situation est satisfaisante, mais le virus est toujours en circulation », a souligné le ministre de la Santé Publique ; c’est ainsi que le Premier ministre a exhorté le comité, surtout la cellule communication, de persévérer dans la sensibilisation au niveau des populations.

«Au regard de l’arrivée prochaine de compatriotes ou d’autres nationalités, une réflexion est engagée pour accroitre les capacités de confinement. Mais aussi insister sur l’auto-confinement par exemple pour les organisations qui ont le dispositif, seront autorisées à confiner leurs agents. Pour celles qui n’en ont pas, elles peuvent signer des contrats avec les hôtels pour pouvoir confiner leurs agents», a expliqué le ministre de la Santé Publique.

La ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Mme Elback Zeinabou Tari Bako, et celui de la Renaissance Culturelle, M. Assoumana Mallam Issa, ont, au cours de leurs interventions, fait une mise à jour de la confection des bavettes par les fournisseurs locaux. Ainsi, sur une prévision de 10 millions de bavettes, il y a un stock de 6. 814 494 bavettes. Ce qui a permis, a informé la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, de doter tous les élèves du secondaire et du supérieur des établissements publics de bavettes.

Par Issoufou A. Oumar(onep)