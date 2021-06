Mise en œuvre de la résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein du G5-Sahel

Le Secrétaire Général du ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l’information, M. Boubacar I. Oumarou a présidé mercredi matin à Niamey la cérémonie d’ouverture des travaux de la réunion du Comité Télécoms/TIC du G5-Sahel.

Au cours de cette rencontre qui durera trois jours, les participants venus des 5 pays membres du G5-Sahel, vont examiner des questions relatives à l’état de mise en œuvre dans chaque pays, de la résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein du G5-Sahel ; l’actualisation de la feuille de route qui conduit le processus du free-roaming et la révision du programme d’investissements prioritaires pour tenir compte du nouveau projet. Etaient présents à la cérémonie d’ouverture, le président du Comité Télécom/TIC du G5-Sahel et président de l’ARCEP du Burkina Faso, M. Tontama Charles Millogo, la présidente du CN/ARCEP Niger, Mme Béty Aichatou Oumani, etc.





Le Secrétaire Général du ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l’information a rappelé à l’ouverture des travaux, quelques missions du G5-Sahel notamment celles de garantir le développement et la sécurité dans les pays membres, d’améliorer les conditions de vie des populations, de promouvoir un développement régional inclusif et durable. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, le G5-Sahel a créé le Comité Télécoms/TIC pour appuyer le secrétariat Exécutif dans la conception et le suivi des réalisations des projets de télécommunication et TIC.

«C’est suite aux travaux de la 4ème session ordinaire du 29 octobre 2018 tenue à Niamey que le conseil des ministre du G5-Sahel a adopté le texte relatif à la résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein de l’espace du G5-Sahel, sujet qui figure en bonne place dans l’agenda de cette présente rencontre» a expliqué M. Boubacar Oumarou.

Par ailleurs, le Secrétaire Général du ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l’information a précisé que cette réunion se tient à un moment où l’espace du G5-Sahel est confronté à des défis sécuritaires considérables, avec des attaques terroristes répétées dans des villes et des campagnes. M. Boubacar I. Oumarou a souligné que certains de ces actes terroristes sont souvent facilités par l’usage des Télécoms/TIC, tandis que d’autres ont été rendus possibles parce qu’il manquait d’infrastructures de Télécom ou parce que ces infrastructures ont été préalablement détruites. «C’est pourquoi, il devient urgent de mettre en œuvre des mécanismes de coopération pour lutter efficacement contre ce fléau qui gangrène notre sous-région», a déclaré le Secrétaire Général du ministère de la Poste et des nouvelles technologies de l’information.

Le président du Comité Télécom/TIC du G5-Sahel et président de l’ARCEP du Burkina Faso, M. Tontama Charles Millogo a salué et félicité le Secrétariat Exécutif du G5-Sahel et l’ensemble des membres du Comité Télécoms/TIC du G5-Sahel pour les efforts consentis. En effet, M. Tontama Charles Millogo a rappelé que lors d’une réunion en décembre 2019 à N’Djamena, les membres du Comité Télécoms/TIC du G5-Sahel avaient prévu de se retrouver à Nouakchott au courant de juin 2020, mais malheureusement, la survenue de la COVID-19 a empêché cette rencontre. «Nonobstant cela, une vidéo conférence a été organisée en décembre 2020 et a été mise à profit pour faire le point de la feuille de route et cela nous a permis ainsi, de maintenir les contacts et assurer le suivi de nos activités et recommandations» a signalé le président du Comité Télécom/TIC du G5-Sahel avant de notifier que le comité qu’il dirige a enregistré des avancées notables.

Auparavant, la Présidente du Conseil national de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), Mme BETY AICHATOU HABIBOU OUMANI a remercié dans son allocution, les participants pour avoir honoré de leur présence à cette cérémonie, en particulier les présidents et directeurs généraux des autorités de régulations des pays membres du G5-Sahel, pour avoir fait le déplacement de Niamey.

Selon elle, « le du G5-Sahel est une institution de coopération créée le 16 février 2014 à l’initiative de nos Chefs d’Etat pour offrir un cadre permettant d’améliorer les conditions de vie de nos populations ; garantir les conditions de développement, de sécurité et de promouvoir un développement régional inclusif et durable dans notre espace.

Comme vous le savez, le secteur de télécommunication joue un rôle central dans la concrétisation d’un développement économique, inclusif et durable. Cependant, la problématique de l’accès au réseau de communication mobile se pose avec acuité. C’est pourquoi, pour atteindre les objectifs cités ci-haut, le Secrétariat Exécutif du G5-Sahel a mis en place le Comité Télécoms/TIC afin de l’appuyer dans sa noble et exaltante mission. Un des aspects les plus importants est sans nul doute la suppression de la surtaxe sur le trafic d’itinérance au sein de notre espace en vue de garantir une intégration effective.

En conclusion, Mme Bety Aichatou Habibou Oumarou a fondé l’espoir que les conclusions issues de vos travaux déboucherons à la mise en œuvre effective de la résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein du G5-Sahel d’une et d’autre part, proposeront des solutions pertinentes afin d’améliorer significativement l’impact de TIC dans espace, car pour paraphraser le Président de la République du Niger SE. Mohamed Bazoum lors d’une rencontre avec les acteurs du secteur ‘’notre objectif est de donner à nos peuples un accès à des services de télécommunication de qualité à un coût abordable’’».

Par Abdoul-Aziz I. (Tamtam Info News)