Réunion G5 Sahel-Alliance Sahel: Coordonner les actions pour la paix et le développement du Sahel

Après la tenue de la 4ème session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel, les participants ont entamé hier matin la réunion G5 Sahel-Alliance Sahel. L’Alliance Sahel est un groupe de partenaires au développement qui ont décidé de se coordonner pour accélérer l’atteinte des résultats de développement au bénéfice des populations des pays du G5 Sahel, notamment les plus exposés à l’insécurité.

L’objectif principal de la réunion est d’examiner le programme de développement d’urgence dans la perspective de la Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs de fonds prévue se tenir les 6 et 7 décembre 2018 à Nouakchott en Mauritanie. Il s’agit, en particulier, pour d’échanger sur les modes opératoires permettant d’exécuter les projets avec célérité et flexibilité.

En procédant à l’ouverture des travaux, la présidente du Conseil des ministres du G5 Sahel, Mme Kane Aichatou Boulama a rappelé que l’alliance-Sahel a été lancée en juillet 2017 par la France, l’Allemagne et l’Union Européenne avec la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Banque Africaine de Développement qui ont été rejoints par d’autres pays et Institutions.

L’objectif de l’Alliance-Sahel est de renforcer le lien entre la paix, la sécurité et le développement en accélérant l’exécution des projets de développement en mobilisant des ressources, y compris celles du secteur privé et en mesurant les résultats.

Mme Kane Aichatou Boulama a aux noms des ses homologues renouvelé aux membres de l’Alliance Sahel, toutes leurs félicitations pour leur heureuse initiative de mettre en place ce cadre de dialogue, « dont nous apprécions le dynamisme, l’expertise et la disponibilité.

Suite aux instructions des Chefs d’État du G5 Sahel d’agir vite, sans attendre la Conférence de coordination des partenaires et des bailleurs de fonds, l’Alliance Sahel en coordination avec le Secrétariat Permanent du G5 Sahel a élaboré un programme de développement d’urgence que nous allons examiner ».

Rappelons que ce programme, qui est d’un montant de 90 millions d’euros, s’articule autour de 3 composantes à savoir, la construction et l’aménagement des ouvrages hydrauliques et d’assainissement, la prévention et la gestion des conflits communautaires et préservation de la cohésion sociale et la promotion de la sécurité civile et l’amélioration de l’accès à la justice et des droits humains.