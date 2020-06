Réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet SWEDD : assurer la continuité des services du projet SWEDD malgré la pandémie a Coronavirus

La ministre de la Population, Mme Amadou Aissata Issa Maiga a participé lundi 8 juin 2020, à travers une visioconférence, à la réunion virtuelle du Comité régional de pilotage avec la présidente Pr. Mariétou Koné, par ailleurs ministre ivoirienne de la Solidarité, de la chohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.La présente session extraordinaire convoquée à son initiative a porté sur le thème «Autonomisation des femmes comme stratégie intégrée des plans de riposte conte la COVID 19: perspectives pour le programme SWEDD ».

Cette réunion virtuelle vise essentiellement à examiner les effets de la pandémie à coronavirus sur l’autonomisation des filles et des femmes et les actions pertinentes susceptibles de permettre d’assurer la continuité des services et des activités dans les pays membres du projet du SWEDD et au-delà. Plusieurs discours ont été prononcés au cours de cette session du comité régional de pilotage dont celui de la ministre de la Population, Mme Amadou Aissata Issa Maïga.

En effet, pour lutter contre la pandémie à coronavirus au Niger, le gouvernement a élaboré en urgence un plan national de riposte dont l’objectif principal est de renforcer les capacités du pays à réagir à la propagation de la maladie et à mieux prendre en charge les besoins sanitaires.

«Notre plan de réponse, a dit la ministre de la Population s’inscrit dans l’optique du renforcement et du maintien des capacités adéquates de notre pays à assurer l’efficacité de la prévention, de la préparation, de la détection et de la réaction à la menace du COVID 19.

Les objectifs spécifiques sont entre autres: détecter les alertes et les cas positifs au nouveau coronavirus ; assurer une prise en charge adéquate des cas ; fournir des orientations pour la prévention et la lutte contre cette pandémie ; promouvoir l’approche multisectorielle (une seule santé)», a souligné Dr Mme Amadou Aissata Issa Maïga. Par ailleurs, dans sa structuration, ce plan a certes une portée générale mais laisse aux structures de mise en œuvre et aux partenaires au développement du Niger la latitude d’orienter leurs actions sur certaines catégories de population plus vulnérables, notamment les femmes, les filles et les personnes âgées.

C’est dans cette optique que le projet SWEDD a pris des dispositions aussi bien au plan stratégique qu’opérationnel pour sa mise en œuvre. Au plan stratégique, il s’est agi pour le projet SWEDD d’appuyer dans un premier temps le suivi éducatif des enfants par les familles afin de prévenir les violences domestiques, notamment sur les filles et les femmes et encourager les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans un second temps, le projet SWEDD envisage de procéder au renforcement du dispositif de prise en charge/référencement des survivantes de Violences Basées sur le Genre (VBG), notamment dans les villes les plus touchées par la crise ainsi que l’écoute. Au plan opérationnel, le projet SWEDD compte poursuivre son soutien aux activités économiques des femmes et des filles en mettant à leur disposition des kits de démarrage selon les filières de formation.

A l’issue de cette réunion virtuelle, les participants ont adopté un communiqué final dans lequel le Comité régional de pilotage a formulé un certain nombre de recommandations à l’endroit des gouvernements ; de la Banque mondiale qui est le bailleur de fonds pour le financement du projet SWEDD ; l’UNFPA et l’OOAS, partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des actions et l’Union Africaine, l’instance des décisions qui engagent les Etats membres.

Ainsi, le Comité régional de pilotage a recommandé aux gouvernements, la mise en œuvre efficace des plans de riposte dans le cadre de COVID 19, adoptés par les pays en compléments aux PTBA 2020. Aux bailleurs de fonds, le comité recommande de prendre des dispositions pour accompagner les pays dans la mobilisation effective et urgente des ressources du projet pour préserver et consolider les acquis de la phase 1 du projet SWEDD et apporter un appui aux efforts nationaux pour la mobilisation des ressources additionnelles.

Aux partenaires comme l’UNFPA et l’OOAS, la réunion leur a recommandé d’assurer le renforcement et l’adaptation de l’assistance technique aux besoins prioritaires des pays dans les domaines suivants : maintien et retour des filles à l’école ; continuité de l’offre sécurisée des services de santé maternelle, infantile, nutritionnelle y compris la santé de la reproduction/planification familiale etc.

A l’Union Africaine, les participants ont recommandé de continuer le plaidoyer auprès des institutions continentales pour porter la question de l’autonomisation des femmes au niveau de l’agenda de l’Union Africaine. En outre, le comité régional de pilotage se félicite des dispositifs de riposte à la pandémie à coronavirus et des premiers résultats positifs obtenus dans les zones d’intervention du SWEDD et dans les autres pays.

Par Hassane Daouda (ONEP)