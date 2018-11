RÉVISION DU CODE ÉLECTORAL : LES NÉGOCIATIONS VÉRITABLES DOIVENT REPRENDRE POUR L’INTÉRÊT SUPRÊME DU NIGER

La suspension des travaux du comité mis en place par la majorité et l’opposition en vue de redonner au code électoral son caractère consensuel est une véritable menace au devenir de notre cher NIGER. Les deux parties doivent comprendre qu’elles n’ont aucun choix que de s’entendre sur ce code en vue de préserver la paix, la cohésion sociale et cette relative stabilité qui caractérisent, jusqu’à présent, le NIGER et son peuple meurtri, soumis à la violence de la pauvreté et de la misère dans un contexte d’une austérité inhumaine.

L’on a, suffisamment, joué avec le feu, il est donc grand temps d’arrêter ce jeu très dangereux et reprendre des négociations là où vous les avez laissées chères majorité et opposition, les réactions suite à la suspension vous le recommande et l’intérêt général vous l’impose. Soyez, toutes, dans les dispositions de véritables négociations où les unes et autres sont prêtes à faire des pas les unes vers les autres en vue de préserver l’intérêt général de ce peuple que chacune ambitionne diriger.

Les articles 80 et 81 sont cités parmi ceux qui incarnent le diable, pourtant l’on peut revenir aux anciennes dispositions relatives aux bureaux de vote. La révision des articles 80 et 81 peut poser un problème lorsque les unes et les autres se retrouvent autour de la même table pas pour négocier mais pour jouer, juste, au dilatoire.

L’article 12, relatif à la composition de la CENI, sa révision s’avère plus que nécessaire car elle va réhabiliter l’indépendance de la CENI et lui redonner la crédibilité qui lui manque actuellement. La paix n’a pas de prix dit – on, si cette option de CENI cause plus de problème pourquoi l’on ne peut pas revenir à l’ancienne version qui avait pu contenter toute la classe politique.

Vu le temps qui reste, soyons réalistes pour revenir au fichier classique et mettre l’accent sur l’état civil. D’ailleurs, la modernisation de notre carte d’identité et sa mise à la disposition des citoyens peuvent significativement réduire les fraudes électorales si cela le souci des unes et des autres.

Rappelons à la classe politique, que les problèmes récurrents que nous vivons dans ce pays relativement aux élections c’est du fait qu’elle s’en est appropriée exclusivement des questions électorales dans une irresponsabilité qui dépasse l’entendement humain.

Chères majorité et opposition, faites, pour une fois, preuve de responsabilité. Comportez vous en patriotes pour mettre un terme à ce différend qui n’a pas sa raison d’être face à l’intérêt général de notre pays sans faire intervenir un quelconque médiateur. Épargnez le peuple de l’intervention – humiliation de donneurs de leçons de l’OIF ou des Nations unies.