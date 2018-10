Salon de l’innovation dans l’éducation en Afrique organisé par l’Union Africaine: le Niger représenté par Karatou Post Bac

Notre pays a participé activement du 4 au 6 Octobre dernier, au salon de l’innovation dans l’éducation en Afrique organisé par l’Union Africaine qui s’est tenu à Dakar. Les 50 meilleures innovations dans l’éducation de différents pays y ont été présentées. Le Niger a été représenté par Karatou Post Bac. Karatou Post Bac , est une application mobile d’orientation scolaire conçue par le nigérien LAOUALI ABDOU Idriss.

L’objectif de ce salon est de mettre en avant l’innovation et la créativité de la jeunesse africaine. Chaque innovateur s’est vu octroyer un stand pour présenter sa réalisation aux participants de haut rang comme le Haut Commissaire de l’Union Africaine, le premier ministre et le ministre de l’éducation et de l’innovation sénégalais, ainsi que les visiteurs venus du monde entier.

Tous les innovateurs ont reçu un certificat de reconnaissance pour leur réalisation et leur engagement au service de l’éducation en Afrique. Ces innovations seront accompagnées et promues dans tous les pays africains pour avoir plus d’impact.