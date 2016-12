Sans facondes politiciennes, Zaki casse la grogne sociale en y apportant du concret!

La démonstration populaire d’hier est énergique. Elle est expressive. De cette manif, il faut se départir des prismes de « chapelle » pour y voir une invite à l’amendement, une exhortation au Président IM à « relooker » son système de gestion, à réorganiser sa troupe et à apaiser la grogne sociale.

Zaki doit « rugir » face à cette grogne sociale qui prend de l’ampleur. Il doit demander à ses ministres des « comptes » sur cette situation de délitement scolaire, de délestages énergétiques, de tensions de paiements de solde à une catégorie de travailleurs, de corruption tous azimuts et d’enrichissement illicite.

IM ne doit pas céder aux vacarmes de quelques jésuites tapis çà et là. Il doit urgemment travailler à apporter des solutions aux Nigériens, dont une grande partie croule sous le poids de la paupérisation, quand les enfants de leur quasi-totalité ne partent plus à l’école….

Ces troubadours, qui hier seulement pour certains trompaient leurs dirigeants, ont fait l’option du parti avant la patrie, l’option du ventre avant la nation, l’option de la réaction en lieu et place de l’action…. Il faut les frustrer, en ne les écoutant pas et en restant attentif au cri du peuple !

IM ne doit rester ni insensible ni impuissant face à cette demande sociale. Et ce n’est pas « l’anthropologie » de la résistance qui importe ici, c’est la légitimité et l’acuité de la revendication mise en avant qui devra compter. Et pour ce faire, ça vaut la peine d’agir. Ni plus ni moins.

Répondre à cette exigence sociale est simple : suffit que « La Renaissance » s’applique véritablement, que le programme « vendu » soit mis pleinement en œuvre, pour conserver une certaine « survie » au Gouvernement dont la popularité est en train de s’effilocher, au gré des frondes sociales.

En faisant amende honorable, IM aura redoré son blason et donné aussi des raisons d’esperer à ses militants et à son parti. Il aura fait gagner à la postérité.