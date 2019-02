Sauvons le CNDP et œuvrons pour un consensus politique pour la stabilité de notre pays !

La démocratie est définie par Abraham Lincoln comme: « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple ». C’est-à-dire un pouvoir détenu par le peuple souverain, qui confie à qui il le souhaite à travers des élections libres et transparentes. La personne choisie par le peuple pour conduire leur destiné ne doit, dans l’exercice de sa fonction, considérer que l’intérêt suprême de la nation.

Par consensus, nous entendons une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel. Le consensus vise comme objectif principal un accord à l’amiable, pour éviter de faire apparaître les objections et les divergences entre ses acteurs.

La démocratie nigérienne est jeune mais enregistre d’ores et déjà des avancées significatives malgré que souvent interrompue par des régimes d’exceptions. Des régimes se sont succédés, chacun en ce qui le concerne a fait énormément d’efforts pour la promotion de cette démocratie et favoriser une participation politique et publique de qualité de citoyens. Pour y parvenir le Niger a développé plusieurs mécanismes de dialogue et de concertation sociale notamment par la mise en place du Conseil National de Dialogue Politique (CNDP), de la Commission Nationale de Dialogue Social (CNDS), de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) pour ne citer que ceux-là. Des efforts continus sont en train d’être faits pour l’implication progressive des acteurs de la société civile au sein des institutions nationales.

Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) crée en 2004 par le décret N°2004-030/PRN/PM est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement, autour des questions d’intérêt national. L’objectif assigné à ce cadre « est de créer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Il doit à cet effet “veiller à ce qu’une concertation s’instaure entre les membres notamment à travers la constitution, la charte des partis politiques, le code électoral et la régularité des scrutins, les prérogatives constitutionnelles des institutions, l’accès équitable aux médias d’Etat, les droits de l’opposition, le code d’éthique politique ».

Plus d’une décennie durant, ce comité a joué pleinement le rôle qui est le sien. Tous les problèmes à caractère politique ont été résolus de la plus belle manière aux réunions de concertation et de dialogue organisées dans le cadre du CNDP. Le Niger était cité en exemple de réussite de l’inclusion politique et sociale. La classe politique était disponible, à l’écoute des citoyens et résolument engagée pour la résolution consensuelle de tous différends politique qui surgissent. Toutes ces années durant, le CNDP organe étatique, placé sous la présidence du Premier Ministre, chef du Gouvernement fonctionnait sans un règlement intérieur. Dans l’exercice de cette fonction, le Premier Ministre est épaulé par deux (2) vices présidents, qui sont issus de la majorité et de l’opposition. C’est dire que la responsabilité du dysfonctionnement du CNDP incombe à non seulement à son président mais aussi aux vices présidents et l’ensemble des regroupements de partis membre dudit conseil.

Il est vrai que c’est la pratique du relève les insuffisances d’un texte voire d’une institution. Les insuffisances dans le fonctionnement de cette institution ont été détectées, des pistes de solution envisagées, alors unissons-nous et œuvrons ensemble pour le bon fonctionnement de ce cadre de dialogue très important pour la consolidation de la démocratie nigérienne?

Il est opportun de rappeler à l’opinion nationale que même dans son fonctionnement normal, dégager un consensus au CNDP n’est pas synonyme de faire une décision unanime, donnant satisfaction à tous.

Alors pourquoi la question de la révision du code électoral, qui est une loi organique capitale pour l’organisation et la tenue des élections fera exception ? Est-il possible de trouver un consensus ou un compromis sans que les deux parties ne s’asseyent et se parlent mutuellement ?

La classe politique dans son ensemble doit être ouverte, engagée et disponible à faire de la concession à défaut du consensus véritable. Les leaders politiques devraient savoir que la constitution a limité le mandat du Président de la République à cinq (5) ans. L’organisation et la tenue des élections nécessitent un temps raisonnable. A moins de deux (2) ans des élections, le recensement n’a pas encore commencé, donc le processus de l’élaboration du fichier électoral biométrique n’a pas encore été déclenché. Devons-nous observer ces leaders politiques, chacun figé sur sa position, nous conduire à un dépassement de mandat du président, ou dans un vide juridique ? Ont-ils l’objectif d’organisation des élections bâclées car organisées en un temps insuffisant ?

Il est alors temps que nos leaders dans leur ensemble de se ressaisir et de se réunir pour conduire ensemble la destinée de notre pays. Une chose est sure le train est en marche, la roue de l’histoire tourne et les citoyens nigériens observent et j’espère sauront apprécier et partager les responsabilités.

« Il n’est jamais tard pour mieux faire » dit un adage de chez nous. Alors chers leaders politiques du Niger, mettez-vous ensemble et œuvrez ensemble, chacun dans la limite de ses pouvoirs, pour la tenue des élections apaisées, inclusives, transparentes et acceptées de tous.

Source : Analyste et chercheur indépendant

Par Docteur en Relations Internationales.