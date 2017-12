SCANDALE A LA C.U.N : Que sont devenus les taxis urbains ?

Le scandale que nous allons vous révéler dans cette dissertation est aussi grand qu’un suppositoire géant planté dans un fruit, mais aussi extrêmement répulsif pour toute personne amoureuse de sa patrie. Il faut, nous pensons, être tout simplement un apatride consommé pour se rendre coupable d’une telle infamie. Mais pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette scabreuse affaire, il serait judicieux de faire un flash-back dans le passé, plus précisément, sous la transition du Général DJIBO Salou, lorsqu’un certain capitaine, Idé Seyni, avait été nommé Administrateur Délégué de la Communauté urbaine de Niamey.

En effet, les autorités nigériennes avaient approché la République Islamique d’Iran, le pays de Hassan Rohani, pour solliciter auprès de cette dernière une aide en matériels roulants. Cette Ré- publique sœur en islam du Niger avait accepté de ré- pondre favorablement à cette requête. Ainsi, l’Ambassade de la République Islamique d’Iran accréditée au Niger était disposée à offrir des bus à la CUN, des bus qui devaient être gérés par la Société des Transports Urbains de Niamey (SOTRUNI), une entité relevant de la CUN. Mais à la surprise générale, la partie nigérienne, sans doute pour des motifs inavoués et inavouables, fit volte-face en demandant à la partie iranienne de convertir ces bus en petits véhicules berlines pour servir de taxis urbains, afin de résoudre soi-disant le chômage endémique des jeunes.

La République Isla mique accepta, volontiers, cette proposition qui semblait dans sa forme une bonne intention. Les accords avaient été paraphés par le Directeur Général de la SOTRUNI qui s’était d’ailleurs rendu en Iran à cet effet. Après cet accord, 90 véhicules, de marque européenne fabriqués en Iran, avaient été acheminés sur le Niger, via le port de Coto nou.

Pour faire entrer ces véhicules sur le territoire national, il fallait payer des droits de douane. Comme il s’agissait d’un don, il fallait tout simplement écrire au Ministère des Affaires Etrangères pour que celui-ci, à son tour, saisît son homologue des finances pour faire bénéficier à ce don le régime de l’exonération fiscale. Ce qui fut fait et les véhicules atterrirent au Garage Municipal où se trouvait le siège de la SOTRUNI. Il faut ici signaler qu’entre-temps, la donne politique venait de changer avec le départ du capitaine Idé Seyni (la transition ayant pris fin) et l’arrivée du nouveau locataire de la CUN en 2011, un certain Oumarou Dogari, au terme des élections municipales de 2010.

Pour la vérité, nous signalerons que ni le capitaine Idé Seyni sous la direction duquel les négociations avaient été menées, ni Oumarou Dogari sous le mandat duquel les véhicules avaient été réceptionnés ne tremperont dans ce scandale digne de la camorra sicilienne. Le véritable responsable de cette affaire tordue ne sera que l’administration du maire central, Hassane Seydou, qui hérita de la CUN après le limogeage de Oumarou Dogari en 2013. Il faut préciser que sous le mandat d’Oumarou Dogari, les véhicules avaient réquisitionnés pour servir de taxis afin de cas ser, comme on le dit, les mouvements de grève intempestifs des taximen de Niamey.

Vous l’auriez peutêtre remarqué, les taxis de la CUN avaient momentané- ment circulé dans la ville de Niamey avant de disparaitre des écrans radars. Au fait, qu’est-ce qui s’était passé? A son arrivée à la CUN, ne manquant sans doute point d’imagination, le nouveau maire central, Hassane Seydou, en complicité avec le Conseil de Ville, trouva l’ingénieuse idée de créer, artificiellement, une obscure société dénommée City Transport à la tête de laquelle lui et ses complices avaient nommé un DG pantin.

Le coup d’Etat venait d’être perpétré alors contre la SOTRUNI désormais mise hors-jeu pour la gestion de ces véhicules. C’est ici que commencera la véritable saga mafieuse de Hassane Seydou et ses complices du Conseil de Ville. Contre une modique caution de 400.000 FCFA, les 90 véhicules avaient été confiés à City Transport pour exploitation. Mais dans les faits, cette caution avait valeur d’achat, car jamais, les recettes générées par l’exploitation de ces véhicules n’étaient allées dans les caisses de la CUN.

On peut légitimement se demander le fondement légal de la création de City Transport, en violation flagrante de l’es prit et de la lettre de ce don iranien censé répondre à un besoin bien déterminé : ré- sorber le chômage des jeunes à travers des activités génératrices de revenus. Seuls Hassane Seydou et ses complices du Conseil de Ville ont la réponse à cette légitime question. Le résultat de ce crime contre la jeunesse niaméènne, c’est ce cimetière de carcasses et de ferrailles que vous voyez sur ces images.

D’après des sources dignes de foi, en valeur hors-taxes, une voiture de ce don coûterait 3.000.000 de nos francs, c’est 90 X 3 = 270.000.000 F CFA. Aujourd’hui, d’après ces mêmes sources, sur les 90 véhicules il ne reste que huit en état de fonctionner ! Mais vous n’êtes sans doute pas au bout de votre peine, au regard des suites de cette affaires. En effet, ce don iranien était aussi accompagné d’une importante quantité de pièces détachées pour la maintenance en bon état des véhicules en question : il s’agissait de containers pleins à craquer de pièces détachées d’une valeur marchande d’environ un milliard de nos francs.

Une fois arrivés sur le cordon douanier, ces containers, pour arriver à destination, devaient s’acquitter des taxes douanières comme cela est de règle en matière d’importation. Au lieu de suivre le processus ayant abouti à l’exonération fiscale des 90 véhicules comme nous l’avions expliqué plus haut, les amateurs de City Transport avaient buté sur l’intransigeance des services de douane qui avaient catégoriquement refusé le franchissement de la cargaison sans le paiement des droits de douane. Ainsi, les containers en question étaient restés en souffrance dans les locaux de la douane, à la merci des intempéries.

Au finish, personne ne sait, à l’heure actuelle, où sont passés lesdits containers, étant entendu que, subrepticement, des individus, sans doute à la solde de City Transport, et peut-être en complicité avec des douaniers, passaient régulièrement pour soustraire, de façon frauduleuse, des pièces détachées destinées à l’entretien de leur parc autos. Tenez, ce que nous allons vous révéler dépasse l’entendement humain : à défaut de pouvoir disposer de la totalité des containers placés sous magasins de douane, nos apprentis gérants en transport urbain ont fait »preuve » d’imagination créatrice en dépiéçant carrément un lot de voitures neuves pour servir de pièces de rechange à des véhicules déjà en circulation !

Ici, nous retrouvons le Pr Yénikoye Ismaël quand il parlait des »paradoxes dont le Niger contemporain est le champion toutes catégories’! Devant le désastre et la triste fin qu’a connue ce don, les autorités iraniennes ont été profondément bouleversées par l’attitude irresponsable de la partie nigérienne qui s’était montrée indigne de la confiance de cette ré- publique sœur qui avait cru, naïvement peut-être que ce don serait utilisé à bon escient et conformément à la noble intention de résorption du chômage endémique des jeunes dans la capitale.

Il était prévu qu’après les 90 véhicules, un autre lot similaire serait acheminé sur le Niger, portant ainsi ce don à 180 voitures ! Malheureusement, devant ce fiasco patent et surtout inadmissible, les autorités iraniennes étaient obligées de se ré- tracter, abandonnant ainsi des centaines de jeunes sur le carreau. Au demeurant, il serait impératif que les autorités compétentes du Niger prennent leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités pour ne pas laisser impuni ce crime odieux, en diligentant la HALCIA pour traquer, démasquer tous les auteurs, co-auteurs et complices, tous ceux qui auront, de près ou de loin, profité ou trempé dans cette mafia.

L’assainissement et la moralisation de la vie publique nationale étaient un des grands chantiers du programme de la renaissance du Niger du Président Issoufou Mahamadou. Cependant, à l’épreuve des faits, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette direction et ce cas si caractéristique du dé- clin progressif de l’esprit civique de ce Niger contemporain est-là pour le rappeler.