Sécurité : Les retournées de Diffa bénéficient d’une aide turque de produits de première nécessité

L’ambassadeur de Turquie au Niger Mustafa Türker ARI, a annoncé ce samedi la remise d’un don de son pays destiné aux personnes retournées dans la région de Diffa, Est du pays, affectée par les violences de Boko Haram apprend-on dans une déclaration de la représentation turque à Niamey.

La Turquie, par l’entremise de l’agence Tika, de la Fondation Maarif et de l’hôpital d’Amitié Niger-Turquie, a envoyé une aide de matériels et produits de première nécessité, chargée dans deux camions en direction de Diffa, a précisé le diplomate turc, estimant que par ce geste, ‘’le gouvernement et le peuple turcs ont ainsi, tenu d’exprimer leur compassion envers leurs sœurs et frères nigériens’’.

L’ambassadeur Ari a mentionné d’importantes activités des ONGs turques avec les autorités et ONGs locales, sur le volet de l’action humanitaire ainsi que celui du développement communautaire au Niger.

Il a par ailleurs annoncé que le gouvernement et le peuple turcs envisagent d’y apporter d’autres formes d’assistance dans le futur au regard de l’évolution de la carte sécuritaire de la zone.

Le village de Baroua avait servi de localité pilote avec le retour de près 6000 déplacées en juin dernier.

Le programme du Président Mohamed Bazoumi vise à rapatrier d’ici décembre 2021 environ 130.000 déplacés de la Région, recasés pour la plu part dans des camps de réfugiés.

Les populations avaient déserté leur terroir le 30 octobre 2015 suite aux attaques armées perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram, actif dans le bassin du Lac Tchad.

Le gouvernement nigérien avait appelé à un appui de ses partenaires aux initiatives de retour et de relèvement des déplaces des zones affectées.

Par ANP