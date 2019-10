Séjour de la Première Dame en France: Dr Lalla Malika Issoufou s’entretient avec plusieurs personnalités…

La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondtation Tattali Iyali, a pris part, le 10 octobre dernier aux côtés du Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou, à la 6ème Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le Sida, le Paludisme et la Tuberculose qui s’est tenue à Lyon en France. En marge de cette conférence, Dr Lalla Malika s’est entretenue avec plusieurs personnalités.

C’est ainsi qu’elle a d’abord reçu le Directeur exécutif de l’UNITAID M. Lélio Mamora. A son sortie d’audience le Directeur exécutif de l’Unitaid a salué le leadership de la Première Dame en santé et l’activisme de sa fondation pour contribuer à l’amélioration de la santé des populations nigériennes. « Nous avons parlé de plusieurs sujets » a déclaré M. Lélio Mamora avant de préciser qu’Unitaid est une agence qui finance le développement de nouveaux traitements et des nouvelles technologies en santé. Une fois ces innovations s’avèrent effectives, elles sont mises à l’échelle avec l’aide des pays et du Fonds mondial. « Avec la 1ère Dame, nous avons parlé de nouveaux domaines de coopération entre Unitaid et le Niger, en particulier sur le sujet du cancer du col de l’utérus. Nous allons essayer de travailler ensemble pour concrétiser très vite cette initiative. La Première Dame nous recommandé de parler avec les Premières Dames africaines puisque la lutte contre le cancer de l’utérus est en bonne place dans l’agenda des 1ères Dames et en général dans l’agenda de la santé en Afrique », a confié le Directeur exécutif de UNITAID. « Le Niger peut compter sur l’Unitaid ; nous avons déjà travaillé ensemble dans d’autres occasions notamment sur le paludisme, la tuberculose enfantine et maintenant nous travaillerons ensemble sur la lutte contre le cancer de l’utérus », a assuré M. Lélio Mamora.











La Première Dame s’est ensuite entretenu avec le Directeur Santé de Expertise Franche M. Antoine Peigneuy. A l’issue de cet entretien M. Peigneuy dit avoir réaffirmé à la Première Dame, la disponibilité de Expertise France pour répondre à toutes les demandes d’assistance technique qui seront formulées par le Niger à travers le ministère de la Santé. « Nous sommes déjà actifs au profit de la Direction des immunisations et du Ministère de la Santé publique pour renforcer leurs actions dans le domaine de la vaccination. Nous sommes également très actifs dans la lutte contre les grandes endémies, le VIH-Sida. Nous avons évoqué avec la Première Dame, l’hypothèse d’un projet de santé primaire pour aider le Ministère de la Santé publique à renforcer son action dans les zones rurales qui n’ont pas encore accès aux services de santé primaires comme il se doit. Expertise France, qui est une agence française de coopération internationale, est à la disposition des pays partenaires de la France dont le Niger pour répondre à toute forme de requêtes qui permettraient d’améliorer les soins au profit des populations », a conclu M. Antoine Peigneuy.

Une autre personnalité reçue par la Première Dame, c’est le Directeur général de l’OMS, Dr Theodros qui a salué l’engagement du Président de la République sur les questions de santé. Le DG de l’OMS, dit aussi avoir salué l’action et le leadership de la Première Dame au Niger et en Afrique, particulièrement dans la lutte contre le cancer. « Nous avons échangé sur les conclusions du symposium des Premières Dames d’Afrique sur la santé maternelle et le cancer en particulier tenu en marge du sommet de l’UA en juillet dernier à Niamey. Nous avons échangé sur comment l’OMS peut soutenir les actions de la Première Dame », a déclaré Dr Theodros qui s’est dit admiratif ‘’des actions que mène la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou dans le domaine de la santé en général et en particulier au bénéfice des femmes en difficultés, celles affectées par le cancer (de l’utérus, des seins)’’. « Nous l’avons rassurée que l’OMS soutient ses actions. L’OMS a annoncé l’année dernière l’élimination du cancer du col de l’utérus comme l’une de ses priorités. C’est dire que les priorités de l’OMS et celles de la Première Dame s’alignent parfaitement et c’est pourquoi, l’OMS soutient son action », a précisé le DG de l’OMS.

La Première Dame a également reçu le Directeur régional Afrique de l’Ouest de l’ONG Plan International. Toutes ces audiences se sont déroulées en présence du ministre de la Santé publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara.

Dr Lalla Malika Issoufou, hôte de l’Elysée

Il faut rappeler que le 9 octobre 2019, la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou a été l’hôte de la Première Dame de France Mme Brigitte Macron qui a organisé une visite guidée de l’Elysée. Au cours de cette visite guidée, Mme Macron a fait découvrir à son hôte tous les bureaux du Palais qui accueille les services de la Présidence de la République Française. Par la suite, les deux Premières Dames ont eu une séance de travaille en présence du Conseiller Afrique de l’Elysée M. Frank Paris. Au cours de cette séance de travaille M. Frank Paris, a félicité la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou pour les efforts qu’elle déploie à travers sa fondation Tattali Iyali dans plusieurs domaines dont la lutte contre les maladies comme le cancer et la fistule obstétricale ; la scolarisation de la jeune fille ; la promotion des droits des couches vulnérables comme les personnes handicapées ; le soutien à l’entreprenariat des femmes et des jeunes, etc. Le Conseiller Afrique de l’Elysée a tenu particulièrement à féliciter Dr Lalla Malikala Issoufou pour le succès du Forum des Premières Dames sur la scolarisation de la jeune fille et celui du Symposium de haut niveau des 1ères Dames et des ministres de la Santé d’Afrique sur le cancer, deux événements majeurs organisés en marge de la conférence de l’UA tenue en juillet dernier à Niamey.

