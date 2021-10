Séjour Des Membres Du Conseil De Sécurité Des Nations Unies Au Niger : La Délégation Rend Hommage Aux Martyrs Du Terrorisme

En séjour au Niger dans le cadre d’une tournée dans les pays du sahel, la délégation des membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies a eu une importante rencontre d’échanges avec la délégation nigérienne, sous l’égide du ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération M. Massoudou Hassoumi.

La rencontre qui s’est déroulée au Centre International des Conférences de Niamey a pour but de présenter à la délégation la situation du Sahel en général et celle du Niger en particulier, notamment en ce qui concerne la question sécuritaire, démocratique et sociale et sur le changement climatique.

Il s’agit, d’une part pour le Niger d’expliquer à cette délégation les défis auxquels la population fait face et les efforts des autorités pour accompagner cette population, et d’autre part pour la délégation des membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies de comprendre ces défis et l’expérience du Niger dans la construction d’un Etat démocratique dans un contexte d’insécurité et de changement climatique.

Peu après ces échanges la délégation s’est recueillie au Carré des Martyrs, site abritant les tombes des soldats nigériens tombés sur le champ d’honneur. Ce geste de haute de portée vise à rendre un grand hommage à ces martyrs de la guerre contre le terrorisme. En fin de journée la délégation s’est entretenue avec le Commandement de la Force Conjointe du G5 Sahel au fuseau centre de Niamey.

Dans l’après-midi, la délégation conduite par SE Martin Kamani a été reçue en audience par le Président de la République. Il faut noter que cette mission est composée des ambassadeurs des pays membres du Conseil de Sécurité à savoir : la Chine, l’Estonie, la France, l’Inde, l’Irlande, le Mexique, le Niger, la Norvège, la Russie, le Saint Vincent et Grenadine, la Tunisie, la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord, les Etats Unis d’Amérique et le Vietnam.

Par Ali Maman(onep)