Séjour du Président Bazoum à Paris : les Chefs d’Etat apportent leur soutien à une Libye réunifiée

Le Président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M Mohamed Bazoum en séjour à Paris a eu hier matin 12 Novembre 2021, un entretien avec le Président du Conseil Européen, M.Charles Michel.

Au cœur de cet entretien, plusieurs centres d’intérêt notamment les questions sécuritaires et de développement.

Le Président Bazoum au même titre que plusieurs autres Chefs d’Etat et de Gouvernement séjourne dans la capitale française où il a pris part à la Conférence Internationale pour la Libye à Paris. Notre pays, le Niger en tant que grand voisin de la Libye, et par conséquent directement impacté par la situation dans ce pays, est un acteur majeur de cette Conférence.

L’objectif de cette conférence internationale qui se tient pour la première fois dans un format élargi à l’ensemble des pays voisins de la Libye sera d’apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections selon le calendrier prévu. La conférence vise également à soutenir la Libye dans sa demande de retrait des forces étrangères et des mercenaires.







Sur le plan économique, la conférence a rappelé la nécessité d’’unifier les institutions financières libyennes et de mettre en œuvre une répartition équitable et transparente des richesses du pays. Enfin, sur le plan humanitaire, la conférence a permis de réaffirmer l’engagement collectif à renforcer le soutien de la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents et lutter contre les trafics d’êtres humains.

A l’issue de cette conférence plusieurs décisions ont été actées, notamment la tenue des élections libres, transparentes et inclusives le 24 Décembre 2021, avec le soutien de l’ensemble de la communauté internationale qui a reconnu sa responsabilité dans cette crise libyenne ; le retrait de tous les mercenaires étrangers présents en Libye avec l’annonce par le comité militaire libyen mixte des 10 d’un premier contingent de 300 mercenaires qui sont entrain de quitter le territoire libyen.

Les parties prenantes libyennes ont pris également l’engagement de reconnaître les résultats des élections du 24 Décembre quelque soit le résultat.

En Marge de cette Conférence Internationale de Paris pour la Libye, le Président de la République a eu plusieurs réunions au cours de la journée en particulier une réunion quadripartite sur la Sécurité au Sahel avec ses homologues du Burkina Faso, du Tchad et de la France au Palais de l’Elysée.

Par Tamtam Info News