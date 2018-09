Séjour du Président Issoufou au Mali Front commun contre le terrorisme

Le Président de la République, Chef de l’État, Issoufou Mahamadou, est depuis hier, vendredi en fin d’après-midi, au Mali, où il effectue une visite d’amitié sur invitation de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keita. A son arrivée hier dans la capitale malienne, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à sa descente d’avion, à l’aéroport international de Bamako, par son homologue Ibrahim Boubacar Keita. Après les honneurs militaires, le Chef de l’Etat a été salué par les

officiels maliens.

Le Président Issoufou Mahamadou, un des fervents soutiens du Mali dans la lutte inexorable contre le terrorisme et le radicalisme islamiste, séjourne à Bamako à l’invitation de son frère et ami le Président Ibrahim Boubacar Keita pour prendre part à la célébration du 58ème anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance. Cette fête de l’indépendance a été marquée aujourd’hui, samedi, 22 septembre 2018, par un grand défilé civil et militaire sur l’Avenue du Mali sise à Hamdallaye ACI.

Samedi, à la fin du défilé, le Président Ibrahim Boubacar Keita et ses invités dont les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont échangé sur des questions d’intérêt commun, lors d’un déjeuner. Ces échanges ont certainement porté sur la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel et la nécessité de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées du G5 Sahel qui se trouvent aux avants postes dans le combat contre la nébuleuse terroriste.

Le Président Issoufou, leader incontesté et incontestable de la sous région dans cette lutte sans merci contre les narco trafiquants et les

terroristes de tout acabit a mis à profit son séjour malien pour convaincre ses partenaires de la nécessité de renforcer la coopération

entre les pays du Sahel et la communauté internationale pour éradiquer définitivement ce fléau.

Le Niger et le Mali, sont deux pays voisins liés par des liens séculaires d’amitié et de fraternité. Ils appartiennent à plusieurs organisations sous régionales, régionales et internationales (CILSS, G5 Sahel, UEMOA, CEDEAO, UA, ONU etc.).

Notre pays a déjà payé un lourd tribut dans ce combat contre les forces du mal. Il en est de même du Mali, du Burkina Faso, de la Côte

d’Ivoire. C’est pourquoi il est urgent que la communauté internationale reconsidère sa position en acceptant de placer la force du G5 Sahel sous chapitre 7 onusien.