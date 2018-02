Semaine de la Boxe Nigérienne (Niamey Boxing Club) : Projection du court-métrage documentaire JACKENSON (2017, 25’)

Le CCFN et le Boxing Club de Niamey propose de mettre en lumière la boxe dans la capitale nigérienne ce Vendredi 23 février. Pour accompagner ce travail, le CCFN présentera le court-métrage documentaire de la jeune réalisatrice nigérienne Linda Diatta, « Jackenson », tourné en Haïti et coréalisé avec le dj et vidéaste Jean-Marc Poteau.

Le film a remporté un Tanit d’or aux dernières Journées cinématographiques de Carthage, en Tunisie et a été sélectionné pour la section Short Film Corner du Festival de Cannes en 2017.

Synosis : Jackenson, 13 ans, est l’un des jeunes boxeurs haïtiens les plus prometteurs de Cité Soleil, le plus grand bidonville des Caraïbes. Alors que d’autres oscillent toujours entre la boxe et les gangs, Jackenson est déterminé à devenir champion du monde et donner un héros à Cité Soleil.

· 18h30 : Vernissage de l’exposition « Everlost » de Cassius Dwem et Régis-R, restitution des ateliers – Hall d’exposition, entrée libre

· 20h00 : Projection du film Jackenson (documentaire, 2017, 25’) de Linda Diatta

· 20h30 : Cocktail

Entrée libre

Petit auditorium du CCFN