Session ordinaire du Conseil d’Administration du Programme Alimentaire Mondial PAM 2019…

Le Niger a été representé à ces assises du PAM, tenues du 18 au 21 Novembre 2019 à Rome par une équipe composée du Ministre Haut Commissaire à l’initiative 3N et du Ministre du Developpement communautaire et de l’amenagement du territoire.

Plusieurs évenements parallèles ont été organisés en marge de la tenue de ces assises.



Evenements auquels a participé le Ministre HC3N en contribuant à l’animation et la facilitation des panels autour des thématiques suivantes :

L’opérationnalisation au Sahel du paquet intégré de Résilience progrès défis et opportunités;

Améliorer les régimes et la nutrition au Niger ;

Promouvoir un ensemble intégré de soins de santé et de nutrition dans les écoles.

Pour ce qui a trait à la prise de decisions, le Conseil a approuvé :

☆la stratégie en matière de partenariat et de mobilsation des fonds auprès du secteur Privé 2020-2025

☆La politique relative aux achats locaux des aliments… Etc…

Par MOUSSA Paraizo (3N)