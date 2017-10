Side Event à Washington D.C: les grandes lignes de la Table ronde de Paris sur le PDES du Niger 2017-2021 débattues

Un Side Event sur la table ronde de Paris sur le PDES du Niger 2017-2021 débute ses travaux ce jeudi après-midi à Washington D.C. Cette réunion qui sera présidée par la Ministre du Plan, Kané Aichatou Boulama en présence du Ministre des Finances, Massaoudou Hassoumi, l’honorable Adamou Namata, président de la commission des finances de l’Assemblée Nationale du Niger, du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Monsieur Mahamadou GADO, du Directeur Exécutif du Groupe de la Banque mondiale, Monsieur Seydou Bouda, du Directeur National de la BCEAO pour le Niger, Monsieur Laouali KARIM, du représentant permanent de la Banque Mondiale au Niger, Monsieur Sieka Bakayako….

de la Représentante Résidente du PNUD au Niger, Présidente du bureau de la coordination des PTF, des responsables de la Banque Mondiale et du facilitateur pour le Side Event à Washington D.C , M. Theodore Ahlers permettra de présenter les objectifs de l’événement, de mettre en exergue les faits saillants du Plan de Développement Economique et Social (PDES) pour la période 2017-2021 et d’informer les participants sur les résultats attendus de la table ronde des donateurs du PDES.

Il s’agira aussi d’échanger sur le développement du Niger et d’intéresser le maximum d’investisseurs afin qu’ils participent à la table ronde de Paris.

La deuxième session permettra aux participants de discuter plus en détails de leurs rôles dans la préparation de la table ronde des donateurs à Paris ; d’échanger sur les attentes du Gouvernement du Niger sur la participation des partenaires à la réunion de Paris ; et d’exprimer leurs besoins en vue d’une préparation efficace et une participation effective des partenaires à la table ronde.

Les interventions des participants du Side Event s’articuleront autour des attentes des participants pour une table ronde réussie ; tout en débattant sur le comment peuvent-ils aider à mobiliser le secteur privé international ?

Le Niger recherche des financements d’un montant de 8500 milliards FCFA pour mener à bien son PDES 2017-2021. Ce financement concerne tous les secteurs socio-économiques aussi bien du public, privé ainsi que les ONG.

Plusieurs orateurs animeront le Side Event sous la facilitation de M. Theodore Ahlers.

Les gens pourront suivre en direct l’événement sur www.tamtaminfo.com ou sur Youtube : A l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ntJuiWaXO9.