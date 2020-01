Signature d’accord de partenariat entre BIA Niger et la Maternité Poudrière II: près de 20 000 000 FCFA pour renforcer la capacité d’accueil de la Maternité Poudrière II

La BIA Niger et la Maternité Poudrière II du Centre Hospitalier Régional de Niamey (CHR) Poudrière ont signé hier matin, un accord de partenariat pour renforcer la capacité d’accueil de cet établissement hospitalier.

A travers cet accord, la BIA Niger s’est engagée à financer la construction d’un espace d’accueil et d’un bloc de compartiments de latrines couverts plus lavoirs à la dite Maternité d’un coût globale de 20 000 000 FCFA.

C’est la directrice générale de la BIA-Niger, Mme Ango Nana Aissa et la directrice du Centre Hospitalier Régional de Niamey, Mme Tari Bako Fatouma qui ont procédé à la signature de cet accord en présence de plusieurs invités de marque.









Peu avant la signature de cet accord, la directrice générale de la BIA-Niger, Mme Ango Nana Aissa a indiqué que cette initiative va permettre au CHR de disposer d’un hangar carrelé et ventilé et de toilettes pour les accompagnatrices des femmes enceintes. Mme Ango Nana Aissa a rappelé que BIA Niger, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc est une des premières institutions bancaires établie au Niger. « Sa stratégie de développement fondée sur des principes de bonne gouvernance, de gestion performante et sécurisée mais aussi la responsabilité sociale des entreprises », dit-t-elle.

Mme Ango Nana Aissa a précisé que « l’engagement citoyen de la BIA Niger s’articule autour de quatre axes d’intervention notamment le social, l’entreprenariat, l’environnement et la culture, afin de mieux innover et faire émerger les bases d’une économie responsable.

C’est pourquoi, « conscient du caractère combien important de sa mission BIA Niger a décidé à travers son engagement essentiellement porté sur la solidarité, d’apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et de leurs accompagnatrices en dotant la Maternité Poudrière II d’un espace d’accueil et de lieux communs », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, la DG de BIA Niger a assuré les bénéficiaires que « la BIA maintiendra sa part de responsabilité dans la laborieuse œuvre de construction nationale, de l’amélioration du bien-être de nos populations, en s’inscrivant fermement dans la politique de nos plus hautes autorités ».

Auparavant, la directrice du Centre Hospitalier Régional de Niamey, Mme Tari Bako Fatouma au nom du personnel de son centre et de la population bénéficiaire a remercié et salué la BIA-Niger pour ce grand projet. « Je remercie la BIA Niger, ses hauts responsables et son personnel, pour cette initiative combien louable, qui certainement va apporter le sourire aux patients et à leurs accompagnateurs qui seront accueillis ici pour y être soignés, mais aussi au personnel du Centre Hospitalier Régional qui verra son cadre de travail amélioré » s’est réjouit Mme Tari Bako Fatouma.









Par Tamtam info News