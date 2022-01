Signature d’accord de partenariat entre la BIA-Niger et la maternité Issaka Gazoby de Niamey: Près de 25.000.000 FCFA seront injectés pour finaliser et aménager un 2ème Bloc opératoire

La Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (la BIA-Niger) a procédé ce vendredi 31 décembre 2021 à une signature d’un accord de partenariat avec la maternité Issaka Gazoby de Niamey. A travers la signature de cet accord de partenariat, la BIA Niger s’est engagée à financer les travaux d’aménagement d’un Bloc opératoire de la dite maternité à hauteur d’un coût global de 25.000.000 FCFA.

Ce geste vient s’ajouter à un chapelet d’actions sociétales et de solidarité que le leader du secteur bancaire nigérien, la BIA, accomplisse depuis plusieurs années afin de contribuer au bien-être des populations et accompagner l’Etat dans tous les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l’éducation, l’entreprenariat des jeunes, l’environnement, etc.

Etaient présents à la cérémonie organisée pour la circonstance au sein de la maternité Issaka Gazoby, le ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires sociales Dr. Idi Illiassou Mainassara, la directrice générale de la BIA-Niger, Mme Ango Nana Aissa, la 2ème Vice-présidente de l’Assemblée Nationale Mme Hadiza Seyni, le Directeur Général de la Maternité ISSAKA GAZOBY, Pr Madi Nayama, etc.

Peu avant la signature, la directrice générale de la BIA-Niger Mme Ango Nana Aissa a précisé que ce partenariat porte sur l’aménagement d’un 2ème bloc opératoire au sein de la Maternité ISSAKA GAZOBY, qui actuellement ne dispose que d’un seul bloc opératoire. Ainsi, elle a rappelé que la BIA-Niger, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc à travers sa Holding Atlantic Business Internationale basée en Côte-d’Ivoire, est une des premières institutions bancaires établie au Niger.





A noter que l’engagement citoyen de la BIA Niger s’articule autour de 4 axes d’intervention à savoir : le social, l’entreprenariat, l’environnement et la culture, afin de mieux innover et faire émerger les bases d’une économie responsable. C’est conscient du caractère combien important de sa mission que la BIA Niger a décidé à travers son engagement solidaire, d’apporter sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des femmes en finalisant la construction de ce bloc opératoire de la Maternité ISSAKA GAZOBY qui est le centre de référence en matière de maternité au Niger.

Pour répondre à l’urgence de finaliser cet important projet de réaménagement afin de soulager la souffrance des malades, la directrice générale de la BIA-Niger a donné un deadline de 3 mois pour la réception de ce joyau. « Nous vous donnerons donc rendez-vous dans 3 mois pour la réception de l’ouvrage » a promis Mme Ango Nana Aissa avant d’assurer que la BIA maintiendra sa part de responsabilité dans la laborieuse œuvre de construction nationale, de l’amélioration du bien-être des populations, en s’inscrivant fermement dans la politique du Président de la République, SE. Mohamed BAZOUM et du programme du Premier Ministre SE. Mahamadou OUHOUMOUDOU.







La directrice générale de la BIA-Niger Mme Ango Nana Aissa a déclaré que la stratégie de développement de la BIA est fondée sur des principes de bonne gouvernance; de gestion performante et sécurisées mais aussi la Responsabilité Sociétale des entreprises.

« Il faut rappeler que la BIA Niger participe depuis 2018 au financement de plusieurs projets structurants au Niger. En 2019, elle a apporté son appui dans le cadre de l’organisation du 33ème sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine, en dotant la Ville de Niamey d’un lot de 2400 articles de nettoyage et d’assainissement composé de 200 poubelles amovibles ainsi que des divers kits de nettoyage pour un montant de 30 000 000 FCFA et en 2020 elle a contribué à améliorer l’accueil des malades de la Maternité Poudrière, à travers la construction d’un édifice d’accueil et des latrines pour un montant de 20 000 000 FCFA » a-t- rappelé.







Très satisfait du dynamisme et les multiples actions de la BIA au profit des populations nigériennes, le ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires sociales Dr. Idi Illiassou Mainassara a au nom du Président de la République du Niger, SE. Mohamed Bazoum et du Chef de Gouvernement SE. Ouhoumoudou Mahamadou, réitéré ses sincères remerciements pour l’accompagnement et l’attention particulière que la BIA-Niger accorde aux services de santé du Niger.

« Je dois vous assurer, Madame la Directrice Générale de la BIA-Niger, que cet appui sera utilisé à bon escient pour le bonheur exclusif de la population bénéficiaire; notamment les femmes et les enfants » a rassuré Dr. Idi Illiassou Mainassara.

Par ailleurs, le ministre en charge de la santé a succinctement rappelé les efforts déployés par la BIA à travers des appuis importants afin d’accompagner l’Etat du Niger. « Depuis plusieurs années, la BIA intervient de façon régulière dans l’amélioration de la santé de la population nigérienne. (…) Pour davantage concrétiser cette collaboration, votre Banque vient de se manifester une fois encore par la présente signature d’un accord de partenariat avec la maternité Issaka Gazobi.











Ce précieux appui au secteur de la santé qui cadre avec les priorités pour le Gouvernement de la République du Niger est la parfaite illustration des bonnes relations qui existent, si heureusement entre la BIA et le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales » a rappelé Dr. Idi Illiassou Mainassara.

Lors de cette cérémonie, la satisfaction et la joie se lisent déjà sur les visages du personnel de cette maternité mobilisé pour la circonstance, car l’opérationnalisation de ce 2ème bloc opératoire permettra d’augmenter et d’améliorer la pris en charge des patients.



Par Hadjara Adamou Barmou (Tamtam Info News)