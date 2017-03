Signature d’accord entre le Niger, le Japon et le PNUD pour le projet JICA II

Le gouvernement du Japon et le PNUD ont signé le 6 mars 2017 au Ministère des Affaires Etrangères du Niger un accord visant à appuyer le Niger et à renforcer la paix et la sécurité pour un montant de 2 million de dollars soit environ 226 millions.

Grâce au financement du Japon, le PNUD, en partenariat avec EUCAP Sahel Niger, appuiera les autorités nigériennes pour équiper et former les forces de défense et de sécurité et renforcer la capacité des conseils de sécurité régionales et départementales (postes de commandements mixtes) à répondre aux crises. EUCAP Sahel Niger réalisera cette partie d’assistance et formation, notamment en ce qui concerne le soutien et le développement des PC mixtes.

Par ailleurs, le PNUD appuiera également les efforts du gouvernement du Niger pour établir un cadre juridique et réglementaire pour l’élaboration d’une loi sur la sécurité intérieure. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix renforcera le dialogue au sein des communautés pour encourager la prévention des conflits, renforcer la cohésion sociale ainsi que la confiance mutuelle entre les communautés et les forces de l’ordre.

Il s’agit de la deuxième phase du projet renforcement des capacités communautaires et régionales pour l’amélioration de la sécurité au Niger. Cette phase sera mise en œuvre pour une durée de 24 mois.

A travers ce projet, la capacité opérationnelle des Conseils de Sécurité régionaux et départementaux sera renforcée par la fourniture d’équipements et la formation des autorités régionales et départementales sur les mécanismes de sécurité dans 45 communes de 7 régions, à l’exception de Niamey.

Un cadre juridique et réglementaire pour l’élaboration d’une loi sur la sécurité intérieure sera établi.

La confiance et la collaboration entre les autorités locales, les communautés et les institutions de sécurité pour améliorer la cohésion sociale sera renforcée.

Présents à la cérémonie de signature de la convention Japon-PNUD, Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses, Monsieur le Secrétaire Général de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, Monsieur le Représentant Résident de la JICA et deux représentants d’EUCAP SAHEL Niger.