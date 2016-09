Signature de convention de don au Ministère du Plan : 500 000 Dollars US soit 250 Millions de FCFA pour le financement des projets d’hydraulique villageoise

La ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama, et le Directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), Dr Sidi Ould Tah ont procédé, hier, dans la salle de réunion dudit ministère, à la signature d’une convention de don.

D’un montant de 500 000 Dollars US soit plus de 250 Millions de FCFA, cette assistance technique vise à réaliser une étude de faisabilité technico-économique en vue de l’élaboration des projets d’hydraulique rurale dans les régions de Tillabéri, de Tahoua, de Maradi et de Dosso. La signature s’est déroulée en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement M. Barmou Salifou et de plusieurs invités.

A l’entame de son propos, la ministre en charge du Plan a apprécié, à sa juste valeur la visite de la délégation de la Banque Arabe de Développement Economique en Afrique et particulièrement dans notre pays. Une visite au cours de laquelle, la délégation a non seulement consolidé les relations de coopération qui existe entre notre pays et la BADEA, mais aussi ouvert des nouvelles perspectives.

Cette assistance technique d’une durée de 18 mois consentis à notre pays sous forme de don d’un montant de 500 000 Dollars US soit plus de 250 Millions de FCFA permettra, dira Mme Kané Aïchatou Boulama au Niger, de réaliser la situation de référence dans les zones retenues, de faire l’analyse des ressources en eau et des variations d’approvisionnement en eau potable ainsi que l’élaboration du plan directeur d’hydraulique villageoise à l’horizon 2045 dans les zones indiquées par le ministère chargé de l’Hydraulique.

Ceci permettra également au Niger d’accéder à travers la BADEA à des financements innovants pour réaliser des infrastructures sociales dans tous les secteurs et à travers une banque de micro-finance en vue de promouvoir l’entreprenariat des jeunes et des femmes.

La ministre en charge du Plan a enfin réitéré, au nom des autorités nigériennes, sa haute appréciation de la parfaite coopération qui lie la BADEA et notre pays et rassuré par la même occasion le Directeur général de cette institution que toutes les dispositions idoines seront prises pour la mise en œuvre efficace de cet important appui. Cette convention est selon le Directeur général de la BADEA d’une importance capitale, car le secteur de l’eau constitue une des priorités du gouvernement du Niger.

La Banque Arabe de Développement Economique en Afrique a été et restera, affirme son premier responsable, le partenaire du Niger dans tous les domaines et plus particulièrement dans celui de l’eau. M. Sidi Ould Tah a émis le vœu de voir cette convention contribuer à la définition d’un projet de développement de ressources hydrauliques et au renforcement de la coopération déjà existante entre le Niger et son institution.

Il a en outre mis cette occasion à profit pour remercier les autorités nigériennes pour leur hospitalité et souhaité plein succès au Niger dans la mise en œuvre de son programme de Renaissance acte 2.