Signature de convention de partenariat des partis alliés avec le MPR-Jamhuriya

Plusieurs formations politiques s’engagent activement pour la victoire du Président Albadé Abouba à l’élection présidentielle

Le Président du Mouvement Patriotique pour la République (MPR- Jamhuriya), candidat aux élections présidentielles, M. Albadé Abouba a procédé, samedi et dimanche derniers, à la signature de conventions avec des formations politiques qui ont décidé de soutenir sa candidature au premier tour de l’élection présidentielle qui va se tenir le 27 décembre 2020. Les partis politiques ralliant le rang de MPR Jamhuriya affirment dans leur écrasante majorité que le programme politique du candidat Albadé Abouba, son leadership et son engagement pour notre pays répondent parfaitement à leurs aspirations et leurs attentes.

C’est le meilleur candidat pour le Niger, qui doit affronter à l’avenir de nombreux défis, notamment sécuritaires.

Les cérémonies se sont déroulées au siège dudit parti en présence des membres du bureau politique de MPR-Jamhuriya et des différents présidents des partis adhérents.

Lors des cérémonies de signature des conventions, les représentants des partis ayant rallié le candidat du MPR-Jamhuriya ont tout d’abord rendu un hommage mérité au président du parti, M. Albadé Abouba. Ils ont soutenu que leurs partis politiques n’ont pas d’ennemis en politique mais, sont contre la mauvaise gouvernance. «Nous avons choisi d’être avec vous parce que, nous connaissons votre valeur intrinsèque. Nous avons traduit cette convention après des réflexions sur votre projet de société. Nous allons travailler dans le respect mutuel en respectant le partenariat. Nous avons les mêmes visions que vous, Monsieur le président du MPR-Jamhuriya», a déclaré le président du CNR Gayya.

Intervenant à cette occasion, le président du MPR Jamhuriya M. Albadé Abouba a réitéré toute sa gratitude aux différents présidents des partis pour le choix porté sur sa formation politique. Il a exprimé sa joie et son émotion pour cet acte qui l’honore dans un contexte électoral. Pour le président du MPR, les compétitions électorales s’activent. «Cette démarche va renforcer notre combat politique jusqu’à la victoire finale afin de bâtir une société dynamique animée. Notre projet de société vous inspire. Nous sommes un parti jeune et très respectueux de ses engagements afin de s’affirmer sur l’échiquier national ».

Le Président Albadé Abouba a appelé l’ensemble des militants de sa formation politique à accueillir ses alliés à bras ouverts comme leurs propres militants. «Soyez les bienvenues une fois de plus. Que Dieu nous conduisent à la victoire après une élection libre, sincère, inclusive, transparente dans la paix et la quiétude sociale.

A partir d’aujourd’hui, nous allons cheminer ensemble et travailler dans l’intérêt commun de notre pays. Je m’engage, au nom du bureau politique, de partager avec vous dans le respect, la transparence d’élections libres dans la paix, cette joie et de vous féliciter pour cette décision d’accompagner le parti MPR Jamahiriya», a poursuivi le président du MPR Jamhuriya.

En outre M. Albadé Abouba a souligné que, seuls la cohésion, la solidarité et le consensus peuvent garantir la paix et la sécurité dans un pays. «Nous allons construire un Niger respecté et sécurisé avec une paix éternelle», a-t-il indiqué avant de dire que, le Niger est un laboratoire, qu’il faut bâtir à base d’expériences pour qu’il soit prospère et développé.

Enfin le directeur national de campagne du parti MPR-Jamhuriya, Pr. Mamoudou Djibo, a donné lecture de la déclaration d’engagement de soutien total et indéfectible à la candidature de Monsieur Albadé Abouba, candidat du parti MPR-Jamhuriya dès le premier tour.