Signature de convention entre la Banque Atlantique Niger et la SCOFI…

Banque Atlantique accompagne le ministère de l’enseignement primaire par la SCOFI. Dans le cadre de la politique Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE), le Groupe Banque Centrale Populaire à travers sa filiale Banque Atlantique au Niger, a signé ce matin une convention avec ladirection de la promotion de la scolarisation de la jeune fille (SCOFI).

En effet, le but de cette signature de convention est de doter l’école primaire de Gorou Beri d’un château d’eau, des tables bancs et l’installation d’un réseau électrique. C’est le ministre de l’enseignement primaire de l’alphabétisation de langue nationale et de la promotion des langues nationales, M. Daouda Mamadou Marthé qui en a présidé la cérémonie.

Selon la Banque Atlantique, « En offrant aux filles la possibilité de s’instruire, un pays peut réduire la pauvreté, améliorer la productivité, alléger les pressions démographiques et assurer à ses enfants un meilleur avenir ».

Ne dit-on pas que « l’homme ne devient homme que par l’éducation, et qu’éduquer une fille, c’est éduquer toute une nation» rappelle le Directeur Général de la Banque Atlantique M. Coulibali N’Gan.

Au Niger, les filles représentent 45% des élèves du primaire, 40% du secondaire, et 31% du supérieur selon l’annuaire 2015-2016 des statistiques del’éducation de base et de l’alphabétisation. Bien que les filles soient plus nombreuses que les garçons au Niger, leur accès à la scolarisation se rétrécit partiellement entre les niveaux primaire et secondaire.

M. Coulibali N’Gan a également rappelé que cette contribution de la Banque Atlantique Niger cadre parfaitement avec les actions de l’ambitieux Programme de Renaissance acte II de S.E. ELHADJ ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, dans le volet « Promotion de la Scolarisation et de la Formation de la Jeune Fille » du PDES 2017-2021, et dont trois (3) de ses axes majeurs sont, la mobilisation sociale pour l’éducation des filles, l’amélioration de l’environnement scolaire dans les trois ordresd’enseignement (Primaire, Secondaire et Supérieur),l’accélération de l’accès des filles à l’éducation de base.

Se réjouissant de cette intervention de Banque Atlantique, la Directrice de la promotion de la Scolarisation de la jeune fille, M. Chipkaou Mariama,a affirmé que ce geste marque l’entrée par la grande porte de la Banque Atlantique dans la famille des intervenants sur la scolarisation des filles au Niger. « Nous vous considérons comme tel. Notre souhait est de voir ce partenariat continuer longtempspossible » souhaite-t-elle avant de remercier la Banque Atlantique du Niger de cette initiative.

Peu avant la signature de cette convention, le ministre de l’Enseignement Primaire de l’Alphabétisation de Langue Nationale et de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique, M. Daouda Mamadou Marthé a précisé que cette signature de convention qui consacre la mise à disposition d’un château, des tables-bancs et l’installation d’un réseau électrique solaire au profit de l’école Gorou Béri revêt une importance capitale, car elle rentre dans la droite ligne de la feuille de route qualité qui représente aujourd’hui le cadre fédérateur de toutes les interventions du ministère de l’enseignement primaire.

En décidant de doter l’école Gorou Béri d’un château d’eau, vous nous aidez à résoudre le problème d’accès à l’eau potable au sein de ladite école. Vous offrez aussi par la même occasion, à cette école l’opportunité de pratiquer le jardinage, de concrétiser certaines activités d’enseignement-apprentissage et de favoriser l’hygiène corporelle des élèves en général et des filles en particulier souligne M. Daouda Mamadou Marthé.

Avant d’exhorter le personnel de veiller à la bonne gestion de cette dotation, « la Banque Atlantique contribue à créer de bonnes conditions de pratiques enseignantes dans un bon environnement ».

Notons que ce énième geste de la Banque Atlantique intervient après plusieurs gestes, notamment dans le département de Kollo, Torodi, Séno Village SOS de Niamey, l’hôpital National de Niamey, etc.

Ce don de la Banque Atlantique Niger permettra aux élèves en général et aux filles en particuliers de consacrer plus de temps à leurs études et au cours de tutorat en ayant accès à l'eau potable.







Par A. Aziz Ibrahim (Tamtaminfo News)