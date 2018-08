Signature de convention entre le Comité Zinder Saboua et l’ONEP, l’ORTN, l’ANP, l’ARCEP et la société eau minérale »BELVIE »Synergie d’actions pour une plus grande couverture de l’événement

Dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre ou date anniversaire de la proclamation de la République dont la ville de Zinder accueille l’édition 2018, le Comité d’organisation de « Zinder Saboua » continue de nouer des partenariats avec les différentes institutions et sociétés de la place. C’est dans ce cadre que le président dudit Comité, M. Mansour Hadj Daddo, a signé le 10 Août dernier une série de partenariats avec l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP), l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger (ORTN), l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales (ARCEP) et la société indienne de l’Eau minérale « Bel vie ».

A travers ces actes de partenariat, ces institutions se sont engagées à donner plus de visibilité à la démarche et à mieux couvrir les différentes activités avant, pendant et après la cérémonie commémorative du 60ème anniversaire de la proclamation de la République.

A l’issue de la signature de la convention le président du Comité en charge de l’organisation de Zinder Saboua s’est félicité de l’optimisme qui habite les différents acteurs, étant donné que les médias publics se sont engagés à vouloir relever les défis, coté couverture médiatique. M. Mansour Hadj Daddo, a s’est réjoui de la signature de ces différents partenariats avant de remercier tous les partenaires qui ont acceptéd’accompagner le programme Zinder Saboua.

Le président du comité de Zinder Saboua a signifié aux partenaires qui sont là « ne sont pas venus tôt et ceux qui viendront après ne seront pas en retard, car la modernisation de nos villes est une activité dynamique, de longue durée».

Après avoir apposé sa signature sur le document de partenariat, la présidente du Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et Postales (CNRCEP), Mme Bety Aichatou Habibou Oumani a rappelé que c’est une tradition pour son institution d’accompagner le programme du Président de la République concernant le volet fête tournante du 18 décembre. Elle a indiqué que l’ARTP devenue ARCEP va cette fois encore appuyer ce projet ambitieux de Zinder Saboua. L’ARCEP a pris la décision de soutenir les actions notamment la réhabilitation des collectivités, et à garantir l’accès au Tics. Il y’a beaucoup de volets où l’institution compte accompagner le comité dans toutes les actions visant à faire de cette fête une grande réussite.

M. Alzouma Maiga, Conseiller Technique, Marketing et Partenariat du Comité de Zinder Saboua a expliqué qu’il s’agit là d’une démarche exemplaire qui vise à valoriser les partenaires, ceux traditionnels et à faire venir d’autres nouveaux partenaires. « C’est une démarche vraiment active qui consiste à passer d’un partenariat passif à un partenariat plus vivant qui s’approprie en réalité de l’évènement. Aujourd’hui nous sommes heureux de recevoir des grands partenaires, incontournables dans la réussite de l’évènement notamment les medias d’Etat qui vont publier des articles sur les sites et les journaux, et diffuser sur les chaines de Télévision et Radio» a expliqué M. Alzouma Maiga.

Il a précisé que Zinder Saboua est un programme structurant avec des projets novateurs qui visent à mettre à la disposition des générations actuelles et futures des infrastructures durables et d’avenir qui vont changer la physionomie de la ville.

Les Directeurs généraux de l’ORTN et de l’ANP, respectivement MM. Seydou Ousmane et Sadi Arimy ont annoncé la disponibilité de leurs organes à accompagner cet évènement. Leurs entreprises, ont-t-ils souligné, disposent des capacités techniques et humaines afin de garantir une meilleure visibilité des activités marquant le 60ème anniversaire de la proclamation de la République.

Pour sa part, le Directeur Commercial de l’Office National d’Edition et de Presse (ONEP), M. Morou Hamadou, a relevé, au nom du Directeur Général de l’office, la nécessité de créer un cadre formel de coopération entre les différents comités de soutien de fêtes tournantes et les organes de presse. Car, a-t-il souligné, les médias sont des outils indispensables dans le cadre des grands évènements. Ce sont des modes de publication et de diffusion nécessaires pour faire connaître les festivités.

Il a assuré que Le Sahel et Sahel Dimanche, les deux publications de l’ONEP, joueront pleinement leur rôle d’information et de communication dans le cadre de Zinder Saboua.

Il a loué le partenariat entre l’ONEP et le comité de Zinder Saboua qui permettra à l’Office de s’impliquer pleinement dans la conduite du processus comme à l’accoutumée, à travers des reportages, des interviews et des messages.