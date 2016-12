Signature de convention entre le Niger et la BCEAO fixant les modalités de fonctionnement et de tenue de compte unique du Trésor : Un seul compte pour une gestion rationnelle des finances publiques

Depuis un certain temps, le Ministère des Finances a entrepris un certain nombre de reformes au niveau du Trésor, des Impôts et de la Douane.

C’est dans ce cadre que le ministre des Finances, M. Massoudou Hassoumi, et le Directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), M. Mamane Laouane Karim, ont procédé, hier matin, à la signature d’une convention entre la République du Niger et cette institution qui fixe les modalités de fonctionnement et de tenue de compte unique du Trésor national. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre Délégué chargé du Budget, M. Ahmat Jidoud.

Juste après avoir apposé sa signature sur le document, le ministre des Finances, M. Massoudou Hassoumi a expliqué que ce compte va être créé pour que toutes les ressources publiques, les ressources de l’Etat, soient dans un seul compte.

«Actuellement, l’Etat dispose d’une centaine de comptes dans plusieurs banques, nous voulons unifier tout ça», a annoncé le ministre des Finances. Cette réforme, a précisé le ministre Massoudou Hassoumi, constitue une des phases importantes de la modernisation et de la rationalisation des finances publiques.

Après avoir adressé ses sincères remerciements au ministre, le Directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BECEAO), M. Mamane Laouane Karim, a salué l’engagement exemplaire du gouvernement dans ce plan de réformes, afin de mieux gérer la trésorerie.