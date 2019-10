Signature De Livre De Condoléance À L’ambassade De France Au Niger : Le Gouvernement Nigérien Présente Ses Condoléances Au Gouvernement Et Au Peuple Français…

Suite aux obsèques de l’ancien Président de la République française, feu M. Jacques Chirac, le Premier Ministre du Niger, SE. Birgi Rafini s’est rendu hier après midi dans les locaux de l’ambassade de France à Niamey où il a signé le Livre des condoléances ouvert à cet effet.

«En ce jour de deuil en France, je voudrais présenter, à la famille éplorée du regretté Jacques Chirac, ancien Président de la République Française, au Gouvernement et au peuple français, les condoléances les plus attristées du Président de la République Issoufou Mahamadou, du Gouvernement et du peuple nigérien. Que son âme repose en paix», a écrit SE. Birgi Rafini.

Par ONEP