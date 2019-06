Signature de protocole d’accord de partenariat entre l’ONG Plan International et la CNDH : Les deux parties se mettent ensemble pour la promotion des droits de l’enfant et la protection de la jeune fille …

Le Président de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), Pr. Khalid Ikhri et la Représentante Résidente par intérim au Niger de l’ONG Plan International, Mme Sokhna Ndiaye, ont procédé le vendredi 31 mai dernier à Niamey, à la signature d’un protocole d’accord de partenariat pour une synergie d’actions. Pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature, les deux parties conviennent d’allier leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants et les violences basées sur le genre.

La synergie d’actions recherchée est nécessaire non seulement pour la vulgarisation des textes nationaux et conventions internationales relatives aux droits de l’enfant et de la jeune fille mais aussi pour le plaidoyer en faveur du maintien de la jeune fille à l’école jusqu’à l’âge de 16 à 18 ans. Ainsi, la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes entravant la jouissance des droits des couches vulnérables s’accentuera avec des campagnes de sensibilisation et d’information. Les actions bénéficieront, entre autres, aux mineurs incarcérés et aux enfants et filles déplacés internes.

Mme Sokhna Ndiaye, a rappelé que l’ONG Plan International prône un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l’égalité pour les filles. Aussi, a ajouté la représentante résidente par intérim au Niger de Plan International, les objectifs poursuivis par cette vision, à travers son Plan Stratégique Pays 2017-2022 vont dans le même sens que ceux du PDES 2017-2021.

En effet, Plan International Niger ambitionne de mettre 3 millions de filles et de jeunes femmes dans des conditions exemptes de toutes violences pour qu’elles apprennent, décident, dirigent et s’épanouissent. « Ainsi, pour atteindre cet objectif, l’organisation développe et met en œuvre plusieurs initiatives et projets, en lien avec les domaines d’impact, relativement à la scolarisation de la jeune fille, à la culture de leadership de la femme et pour sa participation aux instances de décisions », a expliqué Mme Sokhna Ndiaye.

Par la signature de ce protocole d’accord, Plan International s’ouvre à la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), pour une collaboration basée sur l’accompagnement des actions de promotion et de protection des droits de l’enfant en général et de la jeune fille en particulier.

Conformément à ses missions, la CNDH soutiendra la favorisation du cadre de dialogues ouverts au sein et entre différents acteurs et bénéficiaires de la promotion et de la protection de l’enfant et de la jeune fille, notamment : les parlementaires; les leaders d’opinions, communautaires et religieux ; les médias ; les OSC ; les jeunes et les communautés. « La CNDH jouera sa partition, afin que ce partenariat étalé sur 3 ans atteigne ses objectifs », a rassuré Dr. Talibi Hamidou Moussa, rapporteur général de la CNDH.



Par Issoufou Adamou Oumar