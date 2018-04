Signature de protocole d’accord entre le ministère du pétrole et la société CNPC

Une cérémonie de signature de protocole d’accord entre le ministère du pétrole et la société China Nationale Petroleum Corporation (CNPC) en vue d’exploitation du bloc d’Agadem Phase 2, a eu lieu ce vendredi 06 Avril 2018 en début de soirée à Niamey.

Après avoir apposé leurs signatures sur les dits documents, le ministre du pétrole M. Foumakoye Gado et le responsable de la CNPC s’engagent à apporter le meilleur effort afin de mettre le pétrole d’Agadem sur le marché dans les meilleurs délais.

M. Foumakoye Gado a exprimé toute sa fierté quant à l’aboutissement de ce protocole d’accord après 9 mois de négociations entre le gouvernement du Niger et la société chinoise (CNPC). selon lui , l’exploitation des ses gisements du bloc d’Agadem permettra à l’Etat du Niger de gagner des meilleurs profits, outre les investissements sociaux en faveur de la population locale « le gouvernement du Niger a obtenu la construction des locaux dans certaines régions du pays au profit du ministère du pétrole ; la construction des laboratoires de contrôle et d’analyse des produits pétroliers; la mise en exploitations des gisements dans les meilleurs délais et la poursuite de la construction de la route Diffa –Nguigmi -frontière Tchad », a-t-il dit .

M. le ministre Foumakoye Gado a par la ensuite annoncé que les objectifs visés à travers cette signature de protocole d’accord c’est de passer de 20.000 barils /jour à 80.000 barils / jour à exportés.

AIO/ANP/Avril 2018.