Signature du protocole de partenariat entre Niger Télécoms et le Comité Diffa N’GLAA Niger Télécoms en première ligne pour une fête réussie

A un mois de la grande retrouvaille à Diffa, pour la fête de la République, Diffa Nglaa, le Comité d’organisation continu de signer des accords de partenariat.

Ainsi dans la journée de mercredi 18 novembre 2020, au siège du comité à Niamey, le Président du comité d’organisation Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan Marouma et le Directeur général de Niger Telecoms, Dr Abdou Harouna ont signé, un protocole de partenariat. A travers cette convention, Niger Télécoms, comme à son habitude, s’engage à faire de la célébration de la fête du 18 décembre, un succès éclatant.

Pour le président du comité d’organisation Diffa N’Glaa, M. Abdou Lawan Marouma, parmi tous les partenaires de Diffa N’Glaa, Niger Télécoms est celui qui a fourni le plus d’efforts pour accompagner la fête tournante du 18 décembre Diffa N’Glaa.

«Si nous devrions cumuler ce que Niger Télécoms a investi dans le cadre de cette manifestation en nature et en numéraire ; la villa VIP équipée ; ce n’est pas moins de 450 millions francs FCA sans compter toutes les connexions, les branchements internet et les sites qui seront arrosés en Wifi à l’occasion de cette fête. Je ne peux que vous féliciter pour votre engagement et votre détermination à accompagner ce programme pour relever ce défi que le Président de la République s’est fixé»,

Le Directeur général de Niger Télécoms, Dr Abdou Harouna a indiqué que la société Niger Télécoms se positionne aujourd’hui comme le partenaire officiel et stratégique des grands événements au Niger comme ce fut le cas lors du sommet de l’UA en 2019, de l’organisation du Sabre national depuis 2018, du FIMA mais également lors des fêtes du 18 décembre notamment à Agadez Sokhni, à Tahoua Sakola, à Zinder Sabouwa, à Tillabéry Tchandalo.





Pour Diffa N’Glaa «la contribution de Niger Télécoms issue de ce partenariat avec le comité d’organisation de Diffa N’Glaa s’élève à un montant de 211.351.223 Francs CFA dont dix millions (10.000.000) Francs CFA en numérique et 201.351.223 en nature ».

Dr Abdou Harouna a ajouté que tous les sites qui accueilleront l’événement seront couverts en WIFI avec une connexion internet puissante, fiable et sécurisée.

Niger Télécoms, sponsor officiel de la fête du 18 décembre 2020, bénéficiera des avantages comme le droit d’utilisation de la dénomination «partenaire officiel Diffa N’glaa/Sponsor officiel» ; une exclusivité de Niger Télécoms en tant que partenaire télécom lors des soirées culturelles ; une invitation aux activités (Soirée de Gala, point de presse, cérémonies diverses et spectacles de la fête du 18 décembre) ; le droit à une journée dédiée exclusivement à Niger Télécoms lors des activités culturelles le jour et la nuit ; une animation et vente promotionnelle des produits et services ; une présence de la visibilité commerciale de Niger Télécoms sur tous les autres supports de promotion qui seront édités pour Diffa N’Glaa ; une présence du logo sur les bannières de présentation des partenaires sur les sites ; un stand offert sur le Site du centre des expositions ; une présence du logo sur affiches de panneautique urbaine etc.

En conclusion, Dr Abdou Harouna a indiqué que Niger Telecoms s’engagera toujours aux côtés de l’Etat du Niger pour relever les grands défis.

Par Tamtam Info News