Signature D’un Accord D’aide Financière Au Ministère De La Défense : La République Fédérale D’Allemagne Soutient Les Efforts Du Niger En Matière Sécuritaire

Le ministre de la Défense Nationale, Pr. Issoufou Katambé, a présidé hier après-midi la cérémonie de signature de l’accord relatif à l’octroi d’une aide financière de 524.765.000FCFA par la République Fédérale d’Allemagne en vue de l’amélioration des mesures de sécurité des infrastructures de la Base Aérienne et dans la zone militaire nigérienne de l’Aéroport Diori Hamani au profit des Forces Armées Nigériennes.

La signature de l’accord de cette aide financière s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Niger, SE Hermann Nicolai. D’après le ministre de la Défense Nationale, Pr. Issoufou Katambé, cette aide financière servira au renforcement des capacités des Forces Armées Nigériennes dans le domaine de la protection des points sensibles à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey, de l’amélioration de la situation sécuritaire y compris dans le cadre de prestation d’assistance et de défense du territoire national. En effet, le ministre de la Défense Nationale a salué la qualité du partenariat entre notre pays et la République Fédérale d’Allemagne qui date de 1962.

Il a indiqué que depuis, l’Allemagne est restée et demeure un partenaire privilégié avec lequel le Niger entretient des relations soutenues et très intenses. Il a aussi noté que d’importants appuis ont été régulièrement apportés par l’Allemagne en faveur de nos Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le ministre de la Défense Nationale a rassuré que la partie nigérienne respectera intégralement toutes les dispositions pertinentes de l’accord.

Quant à l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Niger, SE Hermann Nicolai, il s’est réjoui d’accompagner le Niger à relever les défis socioéconomiques ainsi que sécuritaires.

Par Laouali Souleymane(onep)