Signature D’un Accord De Coopération Entre Le Gouvernement Du Niger Et L’Organisation Des Nation Unies (ONU) : Le Niger Adhère Au Mécanisme De L’ONU Pour Les Tribunaux Pénaux Internationaux

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Massoudou Hassoumi, et le Sous-secrétaire des Nations Unies, également greffier du Mécanisme de l’ONU pour les tribunaux pénaux internationaux, M. Abubacarr Tambadou, ont procédé, hier, à la signature d’un accord de coopération entre le gouvernement du Niger et l’Organisation des Nation Unies (ONU) relatif au Mécanisme de l’ONU pour les tribunaux pénaux internationaux.

Source: ONEP