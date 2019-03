Signature d’un mémorandum d’entente entre les Ministres en charge des Mines du Niger et du Nigéria : Engagement des deux pays à renforcer leur coopération dans le domaine minier…

Le Ministre des Mines de la République du Niger, M. Hassane Barazé Moussa et son homologue de la République Fédérale du Nigéria, M. Abubakar Bawa Bwari ont procédé, hier dans l’après-midi, au Ministère des Affaires Etrangères, à la signature d’un mémorandum d’entente dans les domaines des mines et de la géologie.

Peu après la signature du document, les deux ministres ont décliné devant la presse les objectifs de ce mémorandum d’entente et le processus ayant conduit à son aboutissement. Ils ont réaffirmé la volonté des Présidents de la République des deux pays de renforcer les liens de fraternité, d’amitié et de coopération qui unissent les deux peuples.

Ils se sont félicités de la signature dudit mémorandum d’entente et ont exprimé leur engagement et leur disponibilité à tout mettre en œuvre pour traduire en acte cet accord.

La présence de la forte délégation Nigériane venue prendre part à cette signature contribuera sans nul doute au renforcement de la coopération entre les deux pays, conformément au souhait et à l’engagement des chefs d’Etat du Nigéria et du Niger, leurs Excellences Muhamadu Buhari et Issoufou Mahamadou.

Ce mémorandum d’entente concerne le domaine minier, identifié par les deux pays comme étant un moteur de développement durable pour leurs économies.

Les deux Ministres en charge des mines ont ainsi, relevé que le domaine minier est au cœur des plans, des politiques et des stratégies de développement qui visent une transformation structurelle des économies. Ils ont par ailleurs souligné qu’en 2018, la contribution du secteur minier au produit intérieur brut dans les deux pays est d’environ 3% pour le Nigéria et 5% pour le Niger.

A travers ce mémorandum, d’entente la coopération entre les deux pays sera d’avantage renforcée par des échanges d’informations et d’expériences dans les domaines de la gestion et de la diffusion des données géoscientifiques, de la règlementation minière, du cadastre minier, des exploitations minières et artisanales ; la mise en place des infrastructures géologiques de base ; la formation des ressources humaines ; l’examen et la recherche d’opportunités de partenariat entre les services géologiques des deux pays ; la promotion des projets d’intérêt mutuel à grande échelle ; la coordination des relations bilatérales dans les domaines des mines et de la géologie ; l’organisation des forums inter gouvernementaux et internationaux.

M. Hassane Barazé Moussa, Ministre des Mines de la République du Niger et M. Abubakar Bawa Bwari, Ministre d’Etat, Ministre des Mines et du Développement de l’Acier de la République Fédérale du Nigéria, se sont entendus de la mise en place d’un Comité Technique, dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce mémorandum, qui aura la charge du suivi et de l’évaluation des activités y relatives.

