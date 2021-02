Signature d’une convention de partenariat entre la FENIFOOT et la Fédération Saoudienne de Football (SAFF) : un bel exemple de coopération en matière de sport

La Fédération Nigérienne de Football (FENIFOOT) et la Fédération Saoudienne de Football (SAFF) ont procédé dimanche 31 janvier dernier à Ryad en Arabie Saoudite à la signature d’une convention de partenariat. Ce mémorandum d’entente qui lie les deux institutions a été signé par les présidents des deux fédérations respectives à savoir, le Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé et M. Yasser Almisehal.

La convention ainsi signée porte sur plusieurs domaines de développement du football et sur un échange mutuel d’expériences entre les deux fédérations. Il concerne également, sans limite, l’organisation de matchs amicaux entre les deux sélections nationales A, le soutien au football des jeunes, le football féminin, et l’arbitrage. Cette convention prend aussi en compte des domaines comme les infrastructures, l’administration et les activités promotionnelles.

A l’occasion de cette cérémonie de signature, le président de la Fédération Saoudienne de Football, M. Yasser Almisehal s’est dit honoré de recevoir la délégation de la FENIFOOT pour ouvrir des perspectives prometteuses avec elle, à travers l’instauration d’un partenariat mutuellement enrichissant pour les deux fédérations.

Quant au Colonel-Major Djibrilla Hima Hamidou, il s’est réjoui des opportunités ainsi offertes au football nigérien dans le cadre de son développement. A l’occasion de cette visite de travail en terre saoudienne, le président de la FENIFOOT a rencontré l’international nigérien Amadou Moutari dit Kalala, qui évolue dans le club d’Al Ain de la ligue professionnelle d’Arabie Saoudite. On note enfin que le Colonel-Major Pelé était accompagné au cours de cette mission à Ryad (du 28 janvier au 1er février 2021), du Secrétaire général de la FENIFOOT, M. Mohamed Silimane Ganoua.

Par Oumarou Moussa (ONEP)