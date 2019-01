Situation de crise à la DGI : pourquoi ?

La situation de crise née de la nomination des Receveurs des Administrations Financières (RAF) auprès de la DGI a suscité des réactions diverses ayant amené des cadres du Trésor à s’interroger si le Ministre des finances, ordonnateur principal des recettes publiques a le droit de nommer des receveurs des impôts érigés en comptables publics.

A notre avis, poser le problème en ces termes serait une démarche délibérée de déplacer le problème d’autant plus que les receveurs des impôts ont toujours été nommés par le Ministre des Finances sans aucune protestation. Par contre, c’est la nomination de certains responsables de la DGI sur proposition d’un Directeur Général autre que celui des Impôts qui provoquent des polémiques dans certains milieux.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2001, le recouvrement des impôts, taxes, redevances de toute nature institués au Niger par le Régime Fiscal et Domanial puis le Code Général des Impôts est transféré de la Direction Général du Trésor à la Direction Générale des Impôts sur proposition d’experts du FMI et de la Banque Mondiale conformément aux standards internationaux. Cette réforme vise essentiellement deux (2) objectifs : (a) rentabiliser le recouvrement des recettes internes ; (b) permettre au Trésor de concentrer ses efforts sur sa mission principale notamment la dépense et la tenue de la comptabilité publique.

Depuis lors, la DGI a assuré efficacement la mission à elle assignée en témoigne l’accroissement soutenu des recettes enregistrées. En dépit de ce succès, il existe encore des conservateurs qui rêvent de voir le recouvrement retourner au Trésor juste pour assouvir des objectifs corporatistes, même au prix d’une baisse des recettes publiques.

Ainsi, ces conservateurs, tapis dans l’ombre du Ministre des Finances (à l’entourage duquel on ne compte aucun agent de la DGI pouvant rétablir la vérité contextuelle) abusent de la confiance de celui-ci pour atteindre leurs fins en initiant à sa signature des artifices réglementaires contreproductifs.

Autrement, comment comprendre l’obstination de certains responsables à conduire le Ministre des Finances à signer un arrêté portant nomination de Receveurs des Administrations Financières (RAF) auprès de la DGI nonobstant plusieurs incongruités légales et réglementaires.

D’abord rappelons que la notion de Receveur des Administrations Financières (RAF) n’est consacrée que par l’Instruction n° 00004 du 20/09/2002 portant Instruction Générale sur la Comptabilité des Receveurs des Administrations Financières abrogée par le Code Général des Impôts (CGI) se référant toujours à la notion de Receveur des Impôts et le Décret n° 2013-083/PRN/MF du 1er/03/2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique ne faisant mention que de Comptables des Administrations Financières (CAF) au lieu de Receveurs des Administrations Financières (RAF), par transposition de la Directive de l’UEMOA portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

En effet, le Code Général des Impôts précise en son article 1036 que « – Les Receveurs des Impôts ont la qualité de comptable des administrations financières. » Aussi, le décret portant Règlement Général de la Comptabilité Publique a prévu en son article 20 alinéa 2 la mise en place d’un réseau comptable de la DGI comprenant les Receveurs des impôts, seuls habilités à exercer des poursuites en vue du recouvrement des impôts et taxes (art. 1036, 1112, 1113, 1117 du CGI).

Le droit positif nigérien a donc consacré les concepts de Receveurs des impôts et de Comptables des Administrations Financières (CAF) au lieu de Receveurs des Administrations Financières (RAF) portés sur l’arrêté de nomination querellé. Alors, les actions de recouvrement menées par des « RAF » ne seraient-elle pas susceptibles d’être attaquées pour défaut de qualité ?

Au-delà de la mission principale de recouvrement, les Receveurs des impôts sont assimilés à des comptables secondaires de l’Etat. A ce titre, ils utilisent les mêmes types de comptes que les comptables non centralisateurs du Trésor ; ils ne sont nullement pas des assignataires d’opérations comptables et ne constatent aucune imputation définitive. Ainsi, leurs opérations sont reprises mensuellement dans la comptabilité du comptable principal des opérations de l’Etat.

Cette charge subsidiaire des Receveurs des impôts pourrait-elle fonder qu’ils soient placés sous la coupe du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) qui n’a aucune responsabilité dans la réalisation des objectifs de recouvrement de recettes assignés au Directeur Général des Impôts ?

Bref, à notre sens, la solution à court terme de la crise serait la régularisation de la situation des Receveurs des Impôts par la mise en place du réseau comptable de la DGI prévu par l’article 20 alinéa 2 du Décret n° 2013-083/PRN/MF du 1er/03/2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique au Niger et la nomination des Receveurs des Impôts comme par le passé.

Par M. ISSA KANGA, Inspecteur Principal des Impôts à la DGI