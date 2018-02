Situation délétère à la SOMAIR :Des expatriés qui font la pluie et le beau-temps

La SOMAIR serait­elle devenue un no man’s land où tout est permis pour frustrer les agents nigériens travaillant dans l’usine ? Le personnel de la boîte tire, en tout cas, la sonnette d’alarme. Dans un document en date du 11 février 2018, dont «Le Hérisson » s’est procuré une copie, le personnel s’indigne du traitement dégradant réservé aux agents, par deux expatriés français, M. Jean­Louis MARCEL et un certain Olivier Royer qui serait recruté par Jean Louis, pour «l’aider dans ses salles manipulations envers les nigériens».

Selon les termes du document, le climat de suspicion et d’émiettement a conduit les agents et les deux expatriés à des échanges des messages virulents. Pour rappel, courant 2017, la société SOMAIR, après plus de 60 années de présence au Niger, a procédé, de manière unilatérale à une mise en chômage de plusieurs centaines de pères de familles, qui pourtant ont contribué au rayonnement de la boîte.

Aujourd’hui encore, des velléités «esclavagistes » se développent par le truchement de ces deux expatriés.

Pourtant les agents travaillent à plein temps et enregistrent «un taux historique de disponibilité des engins, soit plus de 80% alors que le budget de la SOMAIR n’a prévu que 73%», selon le document. Autant dire que ce n’est pas faute de résultat que les agents sont harcelés à longueur de journées.

Le personnel trouve une justification en cela. Jean­Louis «cherche plutôt à déstabiliser les activités dans une stratégie machiavélique visant à mettre les nigériens en chômage». L’autre question abordée dans le document concerne le mépris de Jean Louis vis ­ à ­vis des «Entreprises Nigériennes de la sous­traitance locale en s’attaquant à tous les contrats de fournitures de matières la SOMAIR».

Il fait croire à la société mère basée à Paris « qu’aucune marchandise fournie par les entrepreneurs Nigériens n’est de bonne qualité » et qu’il faut nécessairement des commandes venant de la France ou de l’Europe. Pendant que les autorités travaillent pour rentabiliser les sociétés nigériennes, des individus veulent à tout prix leur mettre les bâtons dans les roues. Devant la gravité de la situation, le personnel interpelle les autorités nigé­ riennes au plus haut sommet en vue d’un règlement rapide de leur situation.

Déjà en 2016, dans une correspondance en date du 07 novembre, le Syndicat National des Travailleurs des Mines du Niger (SYNTRAMIN) a interpellé le Directeur des Exploitations de la SOMAIR sur les dérives d’Olivier qui opprime les travailleurs en les proférant des «insultes, des mots mal indiqués qui font atteinte à la dignité humaine ». En son temps, le syndicat dit n’avoir «plus toléré qu’un individu s’octroie la liberté d’offenser et de malmener les travailleurs à tout moment sur leur lieu de travail ».

En tout cas, la tension vient de monter d’un cran et si l’on y prend garde, elle risque de conduire à une rupture de confiance totale entre les agents nigériens et les deux expatriés.

Comme le terrain est laissé en jachère par les autorités de tutelle, les opposants ne vont pas rater l’occasion pour récupérer le dividende. Dans le cadre de leur récente mission à l’intérieur du pays, les parlementaires de l’opposition ont tenu une réunion, avec le personnel cadre, dans les locaux de la SOMAIR. Sachant les intentions né­ gationnistes de l’opposition qui cherche à tout peindre en noir, elle ne manquera pas d’exposer le ré­ gime de la renaissance dans la rue pour son incapacité à régler la question des travailleurs de la SOMAIR.

C’est pourquoi, la résolution de cette épineuse question du personnel de la SOMAIR doit être inscrite dans l’agenda du Président de la République Issoufou Mahamadou qui, connaît bien la société. Des dispositions idoines pour ramener de l’ordre dans la boîte doivent être prises par qui de droit.

«Nous sommes inquiets face à cette situation», a rappelé le personnel. Pour éviter la catastrophe, le gouvernement doit rapidement solutionner cet imbroglio au plus pressé. Il y va de sa crédibilité.