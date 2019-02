Six civils tués dans une attaque terroriste dans le sud-est (médias)

Au moins six civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans une nouvelle attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram à Bagué Djaradi, dans la commune de Toumour, région de Diffa (extrême sud-est), proche de la frontière avec le Nigeria, ont rapporté samedi des médias locaux.

Cette nouvelle tuerie de civils intervient seulement quatre jours après un autre massacre de quatre paysans mardi dernier par la secte terroriste dans la commune voisine de Bosso, au moment où le ministre d’Etat nigérien chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, M. Bazoum Mohamed, à la tête d’une forte délégation comprenant des membres du gouvernement et des parlementaires au titre de la région de Diffa, conduisait une mission de sensibilisation suite à un conflit communautaire dans la région.

La commune de Toumour, comme plusieurs autres de cette partie du Niger, a été plusieurs fois la cible de Boko Haram ces derniers mois. Les Nigériens gardent encore en mémoire la mort tragique en novembre dernier de huit personnes dont sept techniciens nigériens de la compagnie française Foraco, et l’assassinat en fin mars dernier de cinq civils toujours à Toumour, dans des attaques des djihadistes.

Les Forces armées nigériennes (FAN) ont, lors d’une vaste opération de ratissage menée en fin décembre dernier le long de la rivière Komadougou et sur les îles du Lac Tchad face à la recrudescence des attaques de la secte, tués plus de 300 terroristes et saisi plusieurs armes lourdes et d’autres matériels dont des véhicules, selon un bilan officiel.

Par Xinhua