SOLAIRE MADE IN AFRICA de Saguirou Malam

Ce film très prometteur soulève beaucoup de questions d’actualité:

– Le solaire au Niger, en Afrique et dans le monde comme moyen d’indépendance énergétique….

– l’adéquation ou l’inadequation de la recherche scientifique et le développement humain

– La place de la recherche scientifique et l’importance ou le manque d’intérêt que lui accordent les autorités.

– Le passé, le présent et le futur de la recherche solaire au Niger.

– Vulgarisation du solaire et atténuation ou fin des « coupures » et délestages au Niger.

-……. Etc…..

Chaque spectateur trouvera, selon ses goûts et ses intérêts, beaucoup de thématiques dans ce film que je conseillerai au grand nombre à sa sortie officielle dans les prochaines semaines….