Sommet de l’Union Africaine : le président Macky Sall va prendre le relais 

Le Président de la République, chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum assiste à la 40ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à Addis Abeba. Plusieurs questions d’intérêt commun sont à l’ordre du jour de ce sommet qui se tient à un moment où l’Afrique fait face à de nombreux soubresauts.

Cette session qui se déroule en prélude au Sommet est placée sous le thème de « Renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain : accélérer le capital humain, le

développement social et économique ».

Le Président Mohamed BAZOUM et ses homologues plancheront sur de dossiers sensibles et cruciaux de l’heure intéressant la vie continentale : la situation sécuritaire au Mali mais

aussi plus récente du Burkina Faso consécutivement aux coups d’Etat intervenus dans ces deux pays, l’évolution des transitions en Guinée et au Tchad. Ils ne manqueront d’évoquer la situation dans le pays-hôte concernant la guerre au Tigray mais aussi d’autres problématiques comme les stratégies de riposte à la pandémie de la COVID, la question environnementale et l’impact des changements climatiques, notamment au Sahel ou à la question restée en suspens de l’admission de l’Etat d’Israël en tant pays observateur de l’institution qui a remplacé l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) en 2002.

Le chef de l’Etat qui est présent à cet important sommet sera particulièrement attentif à la

situation au Sahel puisqu’il a toujours démontré son engagement, sa disponibilité et son intérêt sur les questions touchant des pays voisins et amis.

C’est la présidence sénégalaise et Macky SALL qui prendra les commandes de l’organisation pour une année à l’issue du sommet d’Addis Abeba, succédant ainsi à la RDC du Président Félix Tshisekedi.

Source: Présidence de la Republique