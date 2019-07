Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à Niamey: Un succès éclatant…

La Conférence au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a pris fin hier après-midi à Niamey sur une note de satisfaction générale. Le Niger a relevé avec brio le défi de l’organisation d’un tel évènement et Niamey restera à jamais gravée dans les annales de l’histoire de l’unité africaine.

C’est Niamey qui a consacré le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAf) et c’est à Niamey que s’est tenue la toute première réunion de coordination entre l’Union Africaine et les communautés économiques régionales.

Président égyptien Abdel Fattah Al Sisi, président en exercice de l’Union Africaine et le Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou et ont co-présidé, hier au Palais des congrès de Niamey, la première réunion de coordination entre l’Union Africaine et les communautés économiques régionales.

Cette rencontre de haut niveau, s’est tenue tout juste,après la conférence au sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA sur le lancement officiel de la ZLECA. Une douzaine de Chefs d’Etats africains, la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la Secrétaire générale de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et lesresponsables des huit (8) communautés économiques régionales et des institutions économiques y ont pris part.

Cette réunion (la première du genre organisée dans l’histoire de l’UA), consacre le démarrage du processus de concertation entre l’institution continentale et les cinq communautés économiques régionales élargi à certaines institutions telles la BAD avec pour objectif de donner une impulsion et une dynamique nouvelles pour accélérer le processus de l’intégration africaine et la réalisation de l’agenda 2063 de l’UA.

Dans son mot introductif, le Président IssoufouMahamadou a indiqué que « Notre réunion revêt un caractère tout particulier, car elle se doit de pouvoir poser les jalons d’une synergie créatrice, à même de faciliter les divers processus et initiatives que nous avons engagées, afin de promouvoir le développement économique et social de nos pays et de transformer qualitativement notre continent.

Dans le cadre de notre planification stratégique à l’horizon 2063, marquant le centenaire de la création de notre organisation commune, nous avons fixé des objectifs ambitieux mais conformes aux aspirations de nos populations à la prospérité. Nous avions élaboré un programme (l’agenda 2063) et son plan d’action à dérouler en cinq plans décennaux pour atteindre notre vision de l’Afrique que nous voulons pour 2063 : « Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».

En fait cet agenda n’est qu’une mise à l’échelle continentale des programmes que nous mettons en œuvre au niveau national et au niveau régional. Il est donc extrêmement important que les activités menées par les différentes commissions régionales et celles menées par notre commission fassent l’objet de coordination non seulement pour éviter les duplications et appliquer le principe de subsidiarité, mais aussi pour partager les expériences et les résultats et s’assurer que nous avançons ensemble, au même rythme et dans la même direction et qu’aucune zone de notre continent n’est laissée sur le chemin».

Après avoir rappelé que « Notre réunion d’aujourd’hui nous en donne une excellente occasion pour échanger, en tant que Chefs d’Etat et de Gouvernement, avec les dirigeants des Communautés Economiques régionales, pour appréhender toutes les voies qui s’offrent à nous, afin d’améliorer l’efficacité du processus d’intégration africaine, le Président nigérien a invité ses pairs, à « examiner l’architecture institutionnelle que nous avons mise en place, en analysant le travail de fond qui a été mené jusqu’ici, et de faire des recommandations qui devraient permettre une vraie synergie, qui va accélérer le processus d’intégration africaine.

Il revient aux dirigeants des Communautés Economiques Régionales ici présents de nous édifier davantage sur la voie à suivre pour rattraper les retards enregistrés et accélérer l’intégration, à la lumière des évolutions que je sais positives au niveau de la volonté politique des pays africains ».

Pour le Chef de l’Etat du Niger, « Les Communautés économiques régionales occupent une place centrale dans l’intégration et le développement de l’Afrique. Elles constituent les piliers sur lesquels le continent doit pouvoir construire l’Afrique que nous voulons, de l’Agenda 2063. Elles sont censées être des plateformes d’harmonisation des politiques entre les états membres, au niveau régional et continental. Certaines ont fait des avancées significatives sur certains projets intégrateurs tels que la libre circulation, le tarif extérieur commun, la monnaie commune. C’est le cas de la CEDEAO avec la suppression des visas, le tarif extérieur commun et la monnaie commune à l’horizon 2020 et des autres communautés dans certains domaines.

Ces communautés économiques régionales ont certainement besoin d’être revitalisées et faire l’objet d’un repositionnement conséquent, afin qu’elles puissent remplir leur vocation de moteur de la transformation structurelle des économies africaines, comme le suggère le Rapport Kagame. Il convient de relever que les niveaux d’intégration disparates dans lesquels se trouvent ces communautés économiques régionales ont fait l’objet de préoccupations à diverses occasions ».

Dans son allocution d’ouverture, le Président en exercice de l’UA a souligné les grandes avancées enregistrées dans le processus d’intégration économique et politique africaine tout en soulignant qu’il reste encore des défis à relever et des obstacles à surmonter. Pour relever les défis et en tenant compte du monde en mutation, il a réitéré l’importance des communautés économiques régionales comme piliers indispensables pour aboutir à l’intégration du continent.

Il est du devoir des Africains d’apprécier le rôle de ces communautés dans le cadre de l’accompagnement et de l’accomplissement de l’intégration. Il a estimé que la réunion de coordination est une occasion idoine pourconsolider l’harmonie et la cohérence des positions des communautés régionales, promouvoir la collaboration existant entre les communautés économiques régionales et l’Union Africaine.

En outre, il est temps, a dit le président Al Sisi de « mettre en place un cadre global et un plan d’action pour donner un coup de fouet à l’intégration et les aspirations des populations africaines en tenant compte des principes énoncés dans l’agenda 2063 et des objectifs stratégiques adoptés par le sommet de l’Union Africaine». Sa conviction est qu’il faut délimiter la division du travail entre les CER et l’UA pour « garantir la complémentarité et optimiser les avantages en tenant compte des avantages comparatifs pour éviter le chevauchement et le gaspillage des ressources » tout comme il est important de doter le continent d’une vision stratégique et politique dans le cadre de la division du travail.

Pour ce faire les Etats doivent s’approprier le processus et affirmer la volonté politique à mettre en œuvre les conclusions du travail de la Réunion de concertation par l’entremise des CER a indiqué Al Sisi. Le président en exercice de l’Union Africaine a déclaré que doit améliorer l’efficacité des secrétariats de l’Union Africaine et des CER pour que chacun de ces organes s’acquittent de ses responsabilités de pair avec la réforme administrative et financière en cours au sein de la commission de l’UA et inclure la réforme aux organes de l’UA et des CER. Le Président en exercice de l’Union Africaine évoqué la question du développement des infrastructures de transports et des ressources énergétiques et la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique pour assurer l’intégration. SE. Abdel Fattah Al Sisi s’est réjoui de la perspective d’avoir des conclusions à même de stimuler l’intégration africaine.

Cette première a pris fin sur une note de satisfaction générale.