Sommet du G5 Sahel mercredi soir à Ouagadougou en présence du Président Issoufou Mahamadou et de la Chancelière allemande…

Le Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres du G5 Sahel s’est tenu mercredi soir à Ouagadougou, 1er mai 2019, dans la Salle Polyvalente de la Présidence du Faso en présence de la Chancelière de la République Fédérale d’Allemagne SE Madame Angela Merkel, en visite officielle et de travail au Burkina Faso, mercredi 01 et jeudi 2 mai 2019.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, qui a participé à cette rencontre, est arrivé mercredi en fin de matinée, 01 mai 2019, à Ouagadougou.

Outre les présidents nigérien et burkinabé, trois autres Chefs d’Etat du G5 Sahel ont également pris part à cette séance de travail avec la Chancelière allemande. Il s’agit des Présidents mauritanien SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, tchadien SEM Idriss Deby Itno et malien SEM Ibrahim Boubacar Keita.

La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme a été au centre de cette séance de travail qui s’est tenue à huis clos. La réunion a permis notamment aux Chefs d’Etat du G5 Sahel et à la Chancelière allemande d’échanger sur les voies et moyens de coordonner les actions dans le cadre de l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et du soutien aux populations les plus touchées par le phénomène du terrorisme.

Après le Burkina Faso et le Mali, la Chancelière allemande effectuera une visite de travail et d’amitié au Niger jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019.

A son arrivée à l’Aéroport International de Ouagadougou, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à la passerelle de l’avion présidentiel par son homologue du Burkina Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré, également Président en exercice du G5 Sahel.

Après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays et le passage en revue des troupes qui lui rendaient les honneurs, le Chef de l’Etat a été salué par les corps constitués burkinabé et les ressortissants nigériens vivant au Burkina Faso venus à l’aéroport l’accueillir chaleureusement.

Puis les deux présidents ont eu un entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport.

Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Kalla Ankouraou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur et Mme Kané Aichatou Boulama, Ministre du Plan.

Source: Presidence de la Republique