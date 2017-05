Sommet du G7 en Italie Départ du Président Issoufou Mahamadou pour Taormina

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé jeudi après-midi, 25 mai 2017, à Taormina, Sicile, en Italie, où il participera vendredi au 43ème Sommet du G7.

Ce sommet réunira les dirigeants du G7 à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon, auxquels s’ajoutent les représentants du FMI, de l’ONU et de l’OCDE, du Niger, de la Tunisie, du Nigeria, du Kenya et de l’Ethiopie.

Il sera axé sur l’économie mondiale, la politique étrangère, la sécurité des citoyens et la viabilité environnementale.

La présidence italienne du G7 en 2017 est placée sous le thème « Jeter les bases d’une confiance renouvelée ».

Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement, de Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou, Première Dame, M. Mahamadou Ouhoumoudou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et Mme Lamido Ousseini Salamatou Balla Goga, Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.