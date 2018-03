Sommet UA 2019 à Niamey : Le Niger se prépare pour relever le défi

En perspective au sommet de l’Union africaine qu’accueillera le Niger en 2019, plusieurs chantiers de constructions d’infrastructures ont démarré pour faire de la capitale nigérienne une ville coquette et assurer une bonne organisation de cet évènement continental, a constaté sur place un correspondant de Xinhua.

Plus de 4000 invités dont une cinquantaine des chefs d’Etat et de gouvernement séjourneront à Niamey, pendant plus d’une semaine en juillet 2019, selon le directeur général de l’Agence nationale pour l’organisation de la Conférence de l’Union africaine (Agence UA Niger 2019), Mohamed Saïdil Moctar.

Entre autres projets phares dont les travaux ont déjà débuté, la construction de deux cités de l’Union africaine, celle des voiries, de plusieurs infrastructures hôtelières et bientôt celle de la modernisation de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey avec un nouveau terminal.

Au nombre des infrastructures importantes en voie de finition, le premier échangeur de grande envergure « Diori Hamani », dont les travaux sont prévus pour s’achever autour du 15 mars prochain, selon le président nigérien Mahamadou Issoufou lors d’une récente visite sur le site, et l’hôtel 5 étoiles Bravia Niamey du Groupe Royal Continental, un immeuble à 9 niveaux avec sous-sol situé au quartier chic de Plateau, à un stade de finition de plus de 90%.

Parallèlement, les chantiers des deux cités pour assurer l’hébergement des hôtes de marque du 33e sommet des chefs d’Etat africains sont au stade de terrassement des sites.

Ce sont deux complexes immobiliers d’une soixantaine de villas de grand standing, au bord du fleuve Niger, dotés de toutes les caractéristiques de sécurité et de confort. « Ils sont prévus pour finir à temps et ainsi contribuer significativement à l’amélioration de l’offre d’hébergement de Niamey », a rassuré le DG de l’Agence UA Niger 2019.

D’autre part, les travaux de rénovation de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey seront bientôt lancés pour le conformer aux normes internationales avant le sommet. Les autorités nigériennes ont signé mardi dernier avec le consortium turc SUMMA l’accord de convention. La durée d’exécution du projet est de 18 mois.

Le même consortium turc s’est engagé dans un autre partenariat avec le gouvernement nigérien pour la construction d’un hôtel de standing international 5 étoiles à Niamey. La Convention entre les deux parties pour le financement du projet a été signée jeudi dans la capitale nigérienne.

« Cette société est vraiment capable de réaliser des projets en Afrique, surtout dans le délai prévu », a rassuré l’ambassadeur de Turquie au Niger, Hüseyin Özdemir.

Sur l’ensemble des grands projets prévus avant l’évènement, seul celui du centre de conférence tarde à démarrer.

Tout de même, le ministre nigérien du Tourisme Ahmed Boto s’est dit persuadé que « notre pays est en train de montrer que nous sommes capables de relever le défi ».