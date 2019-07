SOMMET UA 2019 au Niger. L’hôtel GAWEYE par son expérience et son professionnalisme : toujours à la pointe de l’hospitalité nigérienne !

Il est dit au Niger comme partout ailleurs en Afrique que c’est dans les vieilles marmites que se préparent les bonnes sauces. Cet adage populaire a trouvé la plénitude de sa résonnance et de sa véracité à l’occasion de la tenue à Niamey du 4 au 8 juillet dernier du sommet extraordinaire des chefs d’état de l’union africaine pour le lancement de la zone de libre-échange continental ZLECAF…

Porté sur les fonts baptismaux, il y’a de cela une trentaine d’années sur les rivages du fleuve Niger ; l’hôtel GAWEYE, notre fierté nationale a très tôt pris la mesure de la portée d’un tel évènement pour notre pays au plan diplomatique, sécuritaire et surtout pour la relance des activités touristiques et hôtelières dans une sous-région ouest Africaine tourmentée par le terrorisme qui plombe les initiatives dans le domaine.







Mû par son sens élevé du patriotisme, son art consommé de professionnel chevronné de l’hôtellerie ; le Directeur Général du GAWEYE M. SANADY BABA AHMED a pris les devants pour mettre ce joyau national au même diapason que les hôtels aux normes internationales. Obéissant à la coutume qui clame que c’est pendant les grands évènements que sonne le temps des grands hommes; SANADY BABAAHMED s’est inscrit dans la dynamique d’écrire en lettres d’or la participation de l’hôtel GAWEYE dans la réussite de l’organisation de ce rendez-vous historique où le Niger doit faire étalage de sa légendaire hospitalité.

Hospitalitéqui a longtemps franchi ses frontières. Ainsi avec la détermination qu’on lui reconnait le Directeur Général de cet établissement a pris l’initiative de rénover sur fonds propres, complètement le hall de l’hôtel, les chambres et les suites présidentielles pour agrémenter le séjour des participants à ce sommet ; mieux il a su mettre la cuisine au standard international et préparer l’ensemble de son personnel à rendre le séjour à Niamey inoubliable pour les partici pants à l’UA 2019.

Il faut aussi souligner que la salle MARGOU aservi de cadre pour l’accréditation des participants par l’organisateur de l’événement : le groupe RICHARD ATTIAS qui a été hébergé avec une partie de son équipe au sein de l’hôtel pendant et après le sommet sous l’œil bienveillant de l’agence UA2019, l’hôtel GAWEYE a aussi assuré entièrement la restauration de l’autre partie de la même équipe .

La qualité des prestations du GAWEYE tant sur le plan de la restauration qui allie de manière harmonieuse les saveurs du sahel à celles de la cuisine internationale. En ce qui concerne l’hébergement l’hôtel affichait complet deux cent chambres pendant le sommet jusqu’au 9 juillet 2019. Sur ce point, le Directeur Général et ses équipes méritent les applaudissements et les félicitations de tous les nigériens.

D’ailleurs les nombreux témoignages de satisfaction adressés à la Direction Générale de l’hôtel GAWEYE attestent de la qualité des prestations de cet établissement qui a fait déguster à ses locataires les fameux méchouis sahéliens dont nos frères d’Afrique de l’Est en raffolent !Ce sens de l’initiative du Directeur Général SANADY BABA AHMED , lui a valu d’être parmi les invités d’honneur lors de la cérémonie solennelle d’ouverture du sommet, le samedi 07 juillet 2019.

Ce sommet comme l’a si bien dit le président de la république ISSOUFOU Mahamadou dans son message à la nation a été une réussite éclatante sur tous les plans, à cet effet ; les efforts déployés par la Direction Générale de l’hôtel GAWEYE méritent d’être salués par la transformation de cet hôtel en hôtel cinq étoiles à travers sa rénovation en tant que patrimoine national au grand dam de ceux qui ont voulu sa mise à mort pour ne pas dire son bradage au profit d’ aventuriers de grands chemins qui ignorent tous des règles élémentaires de l’hospitalité nigérienne.

Pour l’histoire il n’est pas superflu de rappeler que la vieille marmite que l’on veut jeter à la poubelle a encore des beaux restes à vendre ; à ce titre, la qualité de l’hébergement et de la restauration des délégations au sommet de l’Union Africaine 2019 en est une éloquente illustration! Outre ce défi qui vient d’être relevé par le GAWEYE, il est important de se souvenir que cet établissement puise sa renommée internationale à travers le séjour dans un passé récent en son sein, des grandes personnalités de l’Afrique à l’image des chefs d’états de l’UEMOA, ceux du G5 SAHEL, de la Guinée Conakry, de la Guinée équatoriale, du Congo Brazzaville et le roi du Maroc SA MAJESTE MOHAMED VI et même celles d’Europe comme la chancelière Allemande ANGELA MERKEL.

En plus il faut noter qu’avant toutes ces personnalités d’autres avaient eu par le passé l’occasion d’apprécier l’excellence des prestations du GAWEYE à l’instar de plusieurs personnalitésinternationales de haut rang. Pour revenir sur le sommet UA 2019, d’autres facteurs militent pour l’attribution du label de l’excellence et de la qualité à l’hôtel GAWEYE, il s’agit du séjour de cinq très hautes personnalités dont deux chefs d’Etat, une vice présidente, une première dame, un premier ministre,29 ministres,48 accompagnateurs de chefs de délégations , 100 délégués et experts, plus de vingt journalistes et personnels d’appui qui n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du DG du GAWEYE M.SANADY BABA AHMED et de son personnel qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre leur séjour des plus agréables à Niamey.

La proximité de l’hôtel GAWEYE avec le lieu où se tenait la conférence a été un atout majeur dans la réussite éclatante du GAWEYE pour l’ensemble de ses prestations ! Bravo donc au Directeur Général de l’hôtel GAWEYE,SANADY BABA AHMED et ses équipes pour avoir honoré le Niger grâce à leur professionnalisme et à leur expérience ! Ils ont prouvé à l’occasion du sommet de l’UA 2019 que le GAWEYE n’est pas un bébé à jeter avec l’eau du bain encore moins un citron pressé !

Source : L’Actualité