Sommet UA: 450 milliards de CFA d’ infrastructures dont 80% provenant du privé…

Le Directeur général de l’Agence UA Niger 2019, Saïdil Moctar Mohamed a fait savoir, ce mercredi 17 juillet 2019, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de son institution, que 450 milliards de CFA , dont 80% proviennent du secteur privé, ont été investis dans la réalisation des infrastructures dans la perspective du 12ème sommet extraordinaire de l’Union Africaine de Niamey.

Dans son exposé préliminaire, Monsieur Saïdil Moctar Mohamed a remercié le Président de la République Issoufou Mahamadou, le Premier Ministre Birgi Rafini pour leur soutien et appui politique, les membres du gouvernement impliqués dans l’organisation du sommet de l’UA et toutes personnes ayant contribué d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de ce projet.

Monsieur Saïdil Moctar a, à l’occasion, rappelé qu’à sa création trois objectifs essentiels étaient assignés à l’Agence UA Niger 2019. Il s’agit de créer les conditions pour améliorer la visibilité du Niger, faire engendrer des retombées financières pour les opérateurs économiques du Niger, et renforcer les capacités du Niger en termes d’infrastructures et de capacité d’accueil d’un tel évènement.

Elle a été épaulée par le Conseil d’orientation et de contrôle et les 12 comités pour mener à bien ses activités de coordination des actions devant conduire à cette bonne réalisation du sommet.

L’Agence s’est attelée ainsi, dès le début, à la recherche des financements et des appuis pour la concrétisation du programme qu’elle s’était fixé. C’est dans ce cadre qu’elle a reçu l’appui du fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), du Maroc et de la Turquie.

Cela a permis à l’Agence UA Niger, avec l’appui des plus hautes autorités du Niger, de doter le pays d’un aéroport entièrement rénové et mis aux standards internationaux. S’y la réalisation d’une voie express, la condtruction de 3 nouveaux hôtels 5 étoiles, quatre cités avec villas grand standing, deux résidences présidentielles, l’aménagement des voiries et l’amélioration de l’éclairage public.

Evoquant le volet transport des participants au sommet de Niamey, le Directeur général de l’Agence UA a indiqué que 692 véhicules ont été mobilisés dont 36 par le gouvernement, 36 par la Chine, 475 véhicules de l’Etat réquisitionnés, et le reste venait de la location et d’un don du Nigéria.

Selon toujours Saïdil Moctar Mohamed, 110 établissements ont été utilisés dans le cadre de l’hébergement des hôtes du sommet.

Au plan sécuritaire, il a soutenu qu’un plan de sécurisation du sommet a été mis en place pour la sécurisation des différents sites de la conférence avec la mise en service d’une vidéosurveillance et le deploiement de plus de 10200 hommes, 300 véhicules et 200 motos.

L’organisation de ce sommet a créé 4500 emplois dans la construction des infrastructures, et près de 1500 emplois permanents à l’aéroport et dans les hôtels.

‘’Ce sommet est l’un des meilleurs sommets organisés par l’agréable surprise qu’il créée par la qualité de l’accueil. Et tout cela grâce à l’engagement du Président de la République. Le mérite dans la mise en œuvre de ce projet revient également à l’équipe de l’Agence’’, a reconnu Saïdil Moctar.

Interrogé sur l’avenir de l’Agence après ce sommet, Monsieur Saïdil Moctar a informé l’assistance que selon le texte , l’Agence doit disparaitre une fois qu’elle a accompli sa mission.

L’Agence UA Niger 2019 va continuer à traiter les factures, les demandes de payement et élaborer son rapport général, indique-t-on.

Source: Le Sahel