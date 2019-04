Sommet UA Niger 2019 : Lancement de la campagne d’assainissement et de salubrité de la Ville de Niamey…

Le Comité technique assainissement et salubrité de l’Agence UA 2019 a procédé, le lundi 22 avril, à la Place de la Concertation, au lancement d’une vaste campagne d’assainissement et de salubrité de la Ville de Niamey. La cérémonie, placée sous le haut patronage du ministre Directeur de cabinet du Président de la République, M. Mahamadou Ouhoumoudou, par ailleurs président du Conseil d’orientation et de contrôle de l’Agence Nationale pour l’organisation de la Conférence de l’Union Africaine, Niger 2019, a enregistré la présence de plusieurs officiels notamment les membres du Cabinet du Président de la République et ceux de la Primature, les membres du gouvernement, des députés nationaux, le Gouverneur de la région de Niamey, le Directeur général de l’Agence l’UA Niger 2019, le président de la Délégation Spéciale de Niamey, les responsables des institutions, des sociétés et entreprisses ainsi que la population venue nombreuse.

Cette action citoyenne qui entre dans le cadre des préparatifs du Sommet l’UA en juillet prochain à Niamey, vise à rendre davantage salubre l’environnement de la capitale en vue de mieux accueillir les invités de marque lors de ce grand rendez-vous. Cette journée de mobilisation en faveur de la salubrité dans la capitale s’inscrit dans le cadre global de la mission dudit comité, qui est celle d’améliorer le cadre de vie de la population de la Ville de Niamey.

Elle vise principalement à informer, sensibiliser et faire adhérer l’ensemble des couches socioprofessionnelles de la communauté urbaine de Niamey aux actions d’assainissement et de salubrité, mais aussi de déguerpissement et d’embellissement qui seront entreprises avant la tenue à Niamey du plus grand rendez-vous politique africain.

Aussitôt après le lancement de la campagne, une opération de balayage a été conduite sur plusieurs axes de la capitale par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), donnant ainsi le coup d’envoi des différentes activités qui seront menées jusqu’à la veille de la conférence. Pour ce faire, le Comité entend mobiliser l’ensemble des couches socioprofessionnelles de la capitale afin de les impliquer davantage dans la préparation de la Ville de Niamey pour accueillir l’évènement.

Le but recherché et de rendre propre les rues, les places publiques, les ménages, en somme tout Niamey, qui sera la capitale de toute l’Afrique. Deux semaines durant et parce qu’aussi, en acceptant d’organiser cette rencontre, les plus hautes autorités de notre pays ont voulu faire connaitre le Niger et faire de Niamey une plaque tournante dans l’organisation de grandes rencontres de portée internationale.

Peu avant le coup d’envoi de cette opération par le ministre Directeur de Cabinet du Président de la République M. Ouhoumoudou Mahamadou, plusieurs officiels se sont succédés sur la tribune pour encourager les acteurs de cette action, inviter la population de continuer dans cette dynamique ou encore l’incitant à un changement de comportement. Pour sa part, le ministre-Conseiller du Président de la République et DG de l’Agence l’UA Niger 2019, M. Mohamed Saïdil Moctar a souligné que ce Sommet qui se tiendra pour la première fois dans notre pays consacrera l’entrée en vigueur de la Zone de Libre Echange Continentale et la mise en œuvre des reformes de l’Union Africaine.

« Nous avons pour toutes ces raisons le devoir d’en faire une réussite », a-t-il déclaré. Pour le DG de l’Agence l’UA 2019, cette mobilisation est aussi une réponse qui fait suite à l’appel du Président de la République à l’occasion des vœux du nouvel An, dans lesquels il a invité les Nigériens à œuvrer pour la réussite de cet événement. M. Mohamed Saïdil Moctar a ajouté que les lots matériels et les contributions financières annoncés viennent renforcer les actions de la Ville de Niamey, celle du Programme Niamey Nyala ainsi que le Programme de Lutte contre le Paludisme afin de rendre la capitale encore plus propre.

Le DG de l’Agence UA 2019 a dit qu’un vaste programme de sensibilisation sur la salubrité à Niamey est lancé le 22 avril. Ce programme a-t-il expliqué, « vise à renforcer nos actions déjà entreprises axées sur la salubrité ». « La salubrité est capitale pour tous» a-t-il déclaré, tout en saluant ce bel exemple que la population de Niamey vient de donner à travers cette vaste opération d’assainissement et de salubrité qu’il espère continuer pour une réussite éclatante de ce grand événement dans un esprit d’hospitalité. M. Mohamed Saïdil Moctar a, par ailleurs, salué les actions entreprises ces derniers temps par le président de la Délégation Spéciale de Niamey dont les fruits sont visibles partout au niveau de la capitale.

Auparavant, le Président de la Délégation Spéciale de Niamey, M. Mouctar Mamoudou par ailleurs Haut-commissaire au Programme Niamey Nyala, a vivement remercié les acteurs de cette action et surtout la population de Niamey pour sa mobilisation. « Le Sommet de l’UA est un grand évènement, une grande opportunité qui nécessite l’implication de tous », a-t-il ajouté. « Le Niger a eu le privilège d’organiser cet événement grâce au leadership du Président de la République, SE Isoufou Mahamadou », a-t-il estimé.

« Bientôt, Niamey sera la capitale de l’Afrique, tous les regards seront braqués sur notre capitale ; nous devons accueillir ce grand évènement et le réussir nécessairement. Nous n’avons aucun droit de faillir. Nous devons absolument réussir cet événement », a-t-il souligné. C’est pour cela que les équipes de la Ville sont mobilisées dans les cinq arrondissements en termes de salubrité ; les brigades sanitaires sont là pour veiller à l’effectivité de cette action.

Pour le président de la Délégation spéciale, la salubrité est une affaire de tous, une action qui doit être perpétuée dans les quartiers. C’est pourquoi M. Mouctar Mamoudou s’est réjoui de la mise en place des comités dans les quartiers pilotés par des chefs de quartier. Ces comités devait-il ajouter comprennent les organisations (formelles ou informelles) des jeunes et des femmes. Le président de la Délégation spéciale précise que des kits de salubrité ont été octroyés pour permettre à ces comités d’intervenir à tout moment dans la ville de Niamey. Soulignant les changements positifs qui s’observent dans la capitale grâce au dynamisme du Président de la République à travers le Programme Niamey Nyala, le M. Mouctar Mamoudou a invité la population à soutenir cette dynamique qui a permis à la capitale de bénéficier des édifices structurants et d’améliorer le cadre de vie de la population.

Quant au Gouverneur de la région de Niamey M. Issaka Assane Karanta, il s’est réjoui de constater le soutien de la population à cette action citoyenne, tout en encourageant la pérennisation de ce mouvement qui fait la promotion d’un environnement sain. Notons par ailleurs, que la Coordinatrice du Programme national de lutte contre le Paludisme, Dr Djermakoye Hadiza Jackou a cité la liste de contributeurs de cette action notamment les institutions, les sociétés et entreprisses, les autres bonnes volontés qui ont tous apporté un soutien financier et ou matériel pour la réussite de cette dynamique. Il a enfin exprimé la reconnaissance du comité d’organisation à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette vaste opération.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)