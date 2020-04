Sommet virtuel de l’UEMOA ce lundi : Le Président Issoufou Mahamadou salue la mise en place d’une stratégie communautaire pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, participe, ce lundi, 27 avril 2020, au Sommet virtuel de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), sur la crise sanitaire provoquée par le COVID 19.

Ce sommet par visio-conférence qui regroupe les huit Chefs d’Etat des pays membres, est présidé par SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Dans une allocution à cette occasion, le Président Issoufou Mahamadou a, entre autres, salué la mise en place d’une stratégie communautaire pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19

Le Chef de l’Etat a souligné que « pour faire face aux conséquences de cette pandémie, le Niger a pris certaines mesures dès le 17 Mars, c’est-à-dire avant l’enregistrement du premier cas. »

Par la suite, ces mesures ont été renforcées et un plan de riposte global, d’un montant de 1.438 milliards FCFA, a été mis en place, a dit le Chef de l’Etat.

Les pays de l’Union, a-t-il affirmé, en agissant « unis et solidaires », renforceront leur résilience face à cette crise.

C’est pourquoi le Président Issoufou Mahamadou a salué la mise en place d’une stratégie communautaire pour ce faire. Par conséquent, le Niger soutient les recommandations de la Commission de l’UEMOA sur les plans sanitaire, économique et sécuritaire, a-t-il noté.

Convaincu qu’au niveau mondial, il y aura un avant et un après COVID-19, SEM Issoufou Mahamadou a invité « notre Commission à engager la réflexion pour apporter la contribution de notre Communauté à la mise en place d’un nouveau paradigme en vue d’une meilleure gouvernance politique et économique mondiale. »

Cette gouvernance mettrait l’accent sur les valeurs suivantes : la dignité, l’égalité, la justice et la solidarité, a-t-il estimé.

« C’est dans ces conditions que nous pourrons partager les risques comme les bénéfices de la mondialisation », a affirmé le Président de la République.

Soulignant que la crise sanitaire du COVID19 vient s’ajouter à la crise sécuritaire à laquelle font face certains Etats membres de l’Union, le Chef de l’Etat a indiqué que « cette situation sécuritaire reste caractérisée par les menaces des groupes terroristes dans le fuseau central du G5 sahel et dans le bassin du Lac Tchad. »

Suite au Sommet de Pau du 13 janvier 2020 entre la France et les Etats du G5 Sahel, une feuille de route a été élaborée avec pour objectifs la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités de sécurité et de défense des Etats, le rétablissement ou le renforcement de la présence de l’Etat et des services de base, l’intensification des efforts de développement, a-t-il rappelé.

La mise en œuvre de cette feuille de route fait l’objet d’un suivi régulier au plus haut niveau et de bons résultats sont enregistrés notamment sur le premier volet relatif à la lutte contre le terrorisme, a ajouté le Président Issoufou Mahamadou.

En effet, grâce à la conjugaison des efforts entre la force Barkhane, la force conjointe du G5 sahel et les Forces armées nationales, des opérations de ratissage sont engagées et elles ont enregistré beaucoup de succès, s’est-il réjoui.

Plusieurs centaines de terroristes sont neutralisés et leurs équipements détruits, a dit le Chef de l’Etat, précisant que « la capacité de nuisance des terroristes est d’ores et déjà sérieusement entamée dans le triangle des trois frontières Mali Burkina Niger. »

Dans le bassin du Lac Tchad, a poursuivi le Président de la République, la Force Mixte Multinationale enregistre d’importants succès dans sa lutte contre Boko Haram.

« Je souhaite que notre union continue à manifester sa solidarité vis-à-vis des pays membres en lutte contre le terrorisme », a-t-il indiqué.

Source: Presidence de la Republique