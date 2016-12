Sortie ratée du COLONEL MOUMOUNI BANA SG du SNAD….Massaoudou MAI TAKOBI a raison…

Alors que tout le monde s’attendait à une riposte de la Douane après les graves accusations portées contre l’institution par le Ministre des Finances, le Secrétaire Général du SNAD, s’est fait encore plus petit, plus confus et plus maladroit. Il n’a convaincu personne, au contraire il s’est englué dans des approximatifs pour redire qu’il y a eu violation de la loi de la part du Gouvernement en nommant un nouveau DG en dehors des cadres de Douane, sans apporter la moindre preuve de ce qu’il avance ou l’argumentaire convaincant nécessaire.

Lorsque le Ministre des Finances a évoqué la gloutonnerie des Douaniers qui reversent 3 dans les caisses de l’Etat et 7 dans leurs poches sans fin, le SG du SNAD rétorque qu’ils ont mobilisé plus de 400 milliards. Il n’a même pas honte de constater que pendant ce temps, les douaniers des pays de la sous région faisaient le double voire le triple ou plus des recouvrements de nos douaniers.

Donc on peut conclure que le Ministre a raison, c’est une infime partie des sommes recouvrées qui sont versées dans les caisses de l’Etat.

Le reste ? Allez-y chercher ailleurs certainement.

Après cette sortie ratée du SG du SNAD, les langues se délient, il senblerait que pour tout container qui rentre au Niger, le Chef du bureau de douane a obligatoirement droit à 750.000F, son adjoint 300.000 F et 250.000F pour le reste de son équipe, sans oublier une autre enveloppe pour la hiérarchie.

Comment voulez vous avec des gens pareils arriver à une performance ?

Nous ouvrons d’ailleurs le débat pour que les internautes apportent des témoignages sur des cas avérés de ce vol organisé.