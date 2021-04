SOS, orphelinat en détresse à Niamey…

Share on Twitter

Share on Facebook

Ils sont plusieurs dizaines d’élèves. Ils ont entre 3 à 12 ans. Ils sont tous orphelins. Ils vivent à Niamey. Plus précisément au quartier Niamey 2000, non loin de la station d’essence Petroba. Ils vivent tous dans un orphelinat. Jusqu’à un passé récent, ces orphelins étaient internés et vivaient tant bien que mal, tout en suivant un cursus scolaire normal.

Selon les responsables de l’orphelinat, ils avaient un très bon niveau scolaire. Les bonnes volontés qui assuraient la prise en charge totale de l’orphelinat veillaient au grain. Et puis d’un coup, tout a basculé. Les bons samaritains qui entretenaient l’orphelinat ont subi de plein fouet les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid 19. Et de jour en jour, l’orphelinat a été délaissé et tous les pensionnaires abandonnés à leur triste sort.

Devant ce drame indescriptible, le directeur de l’orphelinat, qui a presque vendu tous ses biens et s’être gravement endetté afin de pouvoir subvenir aux besoins primaires de ces mômes orphelins, en désespoir de cause, décida de lancer un SOS.

Ainsi à travers un audio WhatsApp pathétique, le directeur de l’établissement décrit la situation de cet orphelinat de Niamey en détresse où la soixantaine de petits enfants orphelins n’ont plus de quoi manger depuis un temps.

Nous, nous sommes rendus sur les lieux, où nous avions trouvé plusieurs bonnes volontés qui ont commencé dans un esprit de générosité et de solidarité à venir en aide à ces pauvres orphelins.

On ne peut décrire la joie des bambins qui en voyant ces sacs de riz et d’autres rations alimentaires acheminés à l’orphelinat, ont dû passer en revue, les jours de privations qu’ils ont vécu. Ils vont enfin manger pour un bon bout de temps. Quel soulagement!

Le directeur de l’orphelinat en larmes, remercie tous les généreux donateurs anonymes qui ont répondu promptement à son appel de détresse.

Les premiers dons reçus vont certainement permettre à l’orphelinat de passer ce cap difficile, mais cela n’est qu’un palliatif.

Pour résoudre définitivement ce genre de problème, il faudra à notre avis que l’Etat à travers le Ministère de l’Action sociale, les organisations internationales, les ONGs et les autres bonnes volontés s’impliquent davantage dans la recherche de solutions aux problèmes des orphelinats qui deviennent récurrents dans notre pays.

Vivement une solution définitive afin que chaque enfant nigérien quel qu’en soit son statut social vive une vie merveilleuse.

Pour ceux qui veulent aider, vous pouvez joindre l’orphelinat au (+227) 74 74 74 89, (+227) 92 02 66 29 quartier Niamey 2000, station Petroba.

Par Tamtam Info News