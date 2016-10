SOS pour un détenu nigérien en Italie…

Un jeune Nigérien, immigré clandestin est présentement détenu en Italie. Dans cette lettre touchante et pathétique, il cherche à avoir les nouvelles de son pays et de sa famille.

Cher Mauro, je suis El Hadj M.M., qui a écrit cette lettre. Avant tout j’espère que vous alliez bien, comme c’est mon cas. Bien cher Mauro, j’ai écrit ces deux mots afin d’avoir des nouvelles de mon pays. En effet depuis quelque temps je lis les nouvelles dans le journal ‘Avvenire’ vos écrits dans ‘cahier irrégulier’.

Je suis originaire du Niger (Niamey) mais présentement je me trouve en prison ici à Poggioreale (Naples). Cher Mauro, mon pays me manque beaucoup, ainsi que ma ville, ma famille, ma femme et mes enfants. Je me trouve ici depuis un an par erreur mais si Dieu veut je sortirais bientôt. J’ai besoin des nouvelles du Niger y compris de la politique, car moi aussi j’étais un politicien local.

J’ai beaucoup d’idées dans ce domaine.

Je serai heureux si vous pouviez me visiter, mais je ne sais pas si cela est possible, peut être vous êtes loin. Cher Mauro, aidez- moi à avoir des nouvelles fraiches de ma famille et aussi quelques livres en français, parce que ici nous n’en trouvons pas. Bien cher Mauro je m’arrête là. J’ai utilisé l’adresse du journal en question pour vous contacter, parce que je n’ai pas votre adresse postale.

Que Dieu vous bénisse.

On reste en contact, bonne journée.

Fait le 18/9/016 El Hadj M.M.

C’est à la conclusion de mon séjour au pays natal que la rédaction du journal ci-dessus mentionné ‘Avvenire’ m’a envoyé cette lettre bien touchante. En effet, depuis près d’un an j’écris dans ce journal à propos de mon expérience au Niger et à Niamey en particulier. Il s’agit d’une lettre intéressante pour plusieurs raisons. Elle rappelle un fait assez méconnu au ‘Sud de Lampedusa’.

Une petite partie des migrants, pour plusieurs raisons, se laisse piéger par des réseaux mafieux locaux, en particulier près de Naples. Bien souvent à cause des documents incomplets ou simplement par manque d’opportunités de travail. Aussi la lettre en question met en évidence la solitude de l’étranger quand les liens sociaux s’effritent.

Le manque de nouvelles touche de près un des droits des détenus. Désormais on peut faire des coups de fil aux conjoints. La difficulté à trouver des livres en français pourrait être facilement contournée avec un contact extérieur, à travers des volontaires. Celle lettre révèle également notre situation à nous tous. Parfois on se trouve en prison et on ne s’en rend pas compte.

Il y a, en effet, plusieurs formes de prison et de détention. Celle de la pauvreté est primordiale et aussi celle de la dignité qui en découle. Parfois on est prisonnier de nos préjudices et de nos peurs. Par exemple celle de dire notre petite vérité sur la situation économique et politique du pays. C’est quand on est emprisonnés et on s’en rend compte, que la quête de la liberté se fait encore plus percutante.

Cela nous regarde tous, « libres » à Niamey.